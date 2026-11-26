El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la fiesta de la llegada de la Navidad 2026 bajo el lema 'La Navidad llega por el Este'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado las actividades navideñas en la ciudad con una fiesta en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca que celebra la llegada de la Navidad 2026 bajo el lema 'La Navidad llega por el Este', que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido al acto, acompañando a las familias, escolares y vecinos del distrito en esta celebración que ha dado la bienvenida a las fiestas navideñas en la ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

La jornada ha comenzado con diferentes actividades enmarcadas en la iniciativa 'Vive tu Parque', en una tarde especialmente dedicada a los más pequeños. Los asistentes han podido disfrutar de chocolate con churros gratis y castañas gratuitas, en un ambiente festivo y de convivencia.

Uno de los momentos más destacados ha sido la presentación de la Navidad 2026 del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que ha dado paso a una gala de villancicos en la que han participado niños de todos los colegios de Sevilla Este.

Los escolares han compartido sus interpretaciones navideñas, culminando la gala con la actuación conjunta de todos los participantes, que han cantado el villancico 'La Estrella del Este'.

La celebración ha contado con la participación de los colegios de Torreblanca, Sevilla Este 1, Alcosa y Sevilla Este 2, así como con la colaboración de FIBES, el Ayuntamiento de Sevilla y 'La Estrella Paró Aquí'.