Sevilla inaugura el rótulo cerámico de la 'Antigua Calle del Aceite' dentro de la recuperación del callejero histórico

Inauguración de rótulo cerámico de 'Antigua Calle del Aceite' en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano, ha inaugurado este lunes el rótulo cerámico correspondiente a la 'Antigua Calle del Aceite', como parte del proyecto de recuperación del callejero de Pablo de Olavide de 1771. Este retablo es el decimotercero restaurado y ha sido posible gracias a la donación del empresario Miguel Gallego, presidente del Grupo Migasa, según ha informado el Consistorio en una nota

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado en el acto, según la mencionada nota, que desde mayo de 2024 se han instalado 14 rótulos con la leyenda 'Antigua calle de...', con el objetivo de devolver a Sevilla parte de su identidad y memoria histórica.

La calle donde se ubica este nuevo retablo, junto al Postigo del Aceite, mantiene su nombre oficial desde 1700. Según De la Rosa, en esta zona discurría en época romana un ramal del río desde el que se embarcaba el aceite hacia Roma, y en época moderna existió un almacén que abastecía de aceite a la ciudad.

El delegado ha enmarcado la colaboración público-privada que ha permitido la recuperación del rótulo, agradeciendo la implicación de Miguel Gallego.

Hasta el momento, se han instalado placas cerámicas correspondientes a las antiguas calles La Mar, Bayona, Tienda, Callejón de los Pobres, Sardinas, Tundidores, Cantarranas, La Mosca, Corral del Agua, del Burro, Gradas, Pescado y Aceite. Próximamente se instalará la placa de La Cava de los Gitanos, y el proyecto continuará avanzando en la restitución del callejero histórico sevillano.

De la Rosa ha subrayado que la recuperación del nomenclátor urbano no solo facilita la identificación de calles, "sino que refleja la historia y riqueza multicultural de Sevilla, destacando su importancia para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad".