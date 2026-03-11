Sevilla inaugura videomapping y recreación teatral por el 500 aniversario de las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal

Inauguración del videomapping conmemorativo en la muralla y la Puerta del León del Real Alcázar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este miércoles dos actividades del programa conmemorativo del 500 aniversario de las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal, celebradas en Sevilla en 1526. Se trata del videomapping conmemorativo en la muralla y la Puerta del León del Real Alcázar, y de la recreación teatral del enlace en el Salón de Embajadores, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que "Sevilla está celebrando de manera muy especial este gran episodio de nuestra historia, cuya fecha central este miércoles, 11 de marzo, al cumplirse 500 años de la boda". Además, ha añadido que "tras el gran desfile, que reunió a multitud de sevillanos, y el Congreso Internacional, inaugurado también este miércoles, incorporamos esta propuesta cultural para poner en valor nuestro patrimonio y recordar nuestra historia desde un lugar único como el Real Alcázar".

La recreación de la boda, con una duración aproximada de 45 minutos, se ha representado en dos pases, a las 21,00 y 22,15 horas, y volverá a ofrecerse este jueves en el mismo horario.

Además, el Ayuntamiento ha estrenado el espectáculo audiovisual "500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor", una proyección gratuita sobre la muralla y la Puerta del León del Real Alcázar. En los pases de este miércoles, se ha añadido un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en la narración durante los seis pases programados.

El espectáculo se inspira en fuentes históricas de referencia, entre ellas los trabajos de Juan de Mata Carriazo, y cuenta con banda sonora original, locución e iluminación artística creadas específicamente para la obra. Cada pase tiene un aforo estimado de 2.000 personas, y el videomapping de doce minutos se podrá disfrutar del 11 al 15 de marzo.