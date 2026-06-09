Sevilla inicia la remodelación de la Plaza de la Concordia con una inversión de 750.000 euros

Remodelación de la Plaza de la Concordia de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el inicio de las obras de remodelación del entorno de la Plaza de la Concordia, una actuación con el que se pone en marcha el proceso de unificación estética y funcional de las tres grandes plazas consecutivas del Centro Histórico: la Concordia, El Duque de la Victoria y la Gavidia.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado el valor de esta actuación enfocada en la mejora del espacio público en el Centro Histórico.

El proyecto de reurbanización de la Concordia contempla dos zonas de intervención. La actuación que arranca ahora corresponde a la primera fase de la zona 1 e incluye la reurbanización completa de la calle San Juan de Ávila y del tramo de acera de la calle Teniente Borges así como el reasfaltado de la calzada desde la calle San Juan de Ávila hasta el paso de peatones de acceso al centro comercial El Corte Inglés. El coste de esta primera intervención asciende a 750.000 euros.

El proyecto persigue serenar el espacio de la plaza adecuando sus distintos niveles a los criterios de accesibilidad legalmente exigidos, con el objetivo de generar un entorno urbano amable para el peatón que no comprometa la fluidez del tráfico rodado.