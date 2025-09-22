Sevilla inicia la sustitución de un centenar de árboles "decrépitos" en la mediana de Torneo por 154 ejemplares

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado este lunes las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo, una intervención que va a suponer convertir esta zona de la ciudad "en un corredor verde" con 154 árboles. Para ello, se procederá a la retirada de más de un centenar de árboles "decrépitos", que se encuentran "enfermos" porque "se plantaron de forma inadecuada en los años 90".

Así lo ha destacado la delegada municipal de Parques y Jardines, Evelia Rincón, quien ha insistido en la idea de que las nuevas especies serán "más adecuadas", con riego automático, "que garantizará la supervivencia del nuevo arbolado" y con un "tapiz vegetal innovador, una especie de pradera sostenible alternativa al césped que contribuye a la biodiversidad y belleza del paisaje urbano".

"No estamos retirando árboles para hacer una obra, estamos haciendo una obra porque gran parte del arbolado se encuentra en mal estado, ya que es un espacio estrecho, con especies poco adecuadas, tienen raíces débiles y además un suelo agotado que no permitía el desarrollo radicular", ha añadido la delegada municipal.

"Además, el arbolado actual ha padecido podas severas a lo largo de los años y golpes de tráfico, que también han causado daños en los ejemplares, con troncos que se encuentran en muy mal estado, copas desestructuradas y pérdida de vigor", ha subrayado Rincón.

Esta actuación, que llevará aparejado el cierre al tráfico de un carril por sentido durante dos semanas, se enmarca en un plan de reajardinamiento en un total de ocho medianas de la ciudad --Jiménez-Becerril, Ucrania, Kansas City, Jerez, Tarso, Ferroviarios y Alfredo Krauss, y la mencionada Torno-- con una inversión de 1,8 millones de euros.