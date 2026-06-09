Sevilla lleva la cultura drag a sus mercados con una nueva edición de 'Orgullo de Mercado'

Nueva edición de 'Orgullo de Mercado' en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la puesta en marcha de una nueva edición de 'Orgullo de Mercado', una iniciativa que lleva la cultura drag y la celebración del Orgullo LGTBIQ+ a tres mercados de abastos de la ciudad durante el mes de junio, el Mes de la Diversidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el ciclo ha arrancado este martes en el Mercado de El Cerro del Águila, con la participación de Samantha Ballantines, y continuará el 19 de junio en el Mercado de Pino Montano, con Xenon, y el 20 de junio en el Mercado de Triana, con Satín Greco.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha explicado que "se trata de una iniciativa que pusimos en marcha por primera vez el año pasado, y fue todo un éxito, y con la que pretendemos llevar el Pride de Sevilla a todos los barrios, de nuestra ciudad".

"Los mercado son espacios donde la clientela es de una edad distinta a la que suele acudir al Pride de Sevilla. Traemos la cultura drag para que todas las personas la puedan conocer, hablamos de cultura queer en los mercados de Sevilla y llevamos la diversidad y el orgullo a todos los barrios", ha apostillado.