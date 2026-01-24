Sevilla y Málaga firman un acuerdo de promoción turística conjunta en los países nórdicos

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y junto con el teniente de alcalde delegado del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y el Ayuntamiento de Málaga han firmado un acuerdo de promoción turística conjunta con el objetivo de reforzar la presencia y el posicionamiento de ambas ciudades en los países nórdicos, un mercado estratégico por su alto poder adquisitivo y su afinidad con la oferta cultural, gastronómica y urbana de ambos destinos.

El acuerdo, suscrito en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, ha sido firmado por la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y por el teniente de alcalde delegado del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Esta alianza estratégica responde a la voluntad compartida de generar sinergias entre dos capitales andaluzas que se complementan en su oferta turística y que, presentadas de forma conjunta, incrementan de manera notable la estancia media, el gasto en destino y el nivel de satisfacción del visitante.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "los países nórdicos representan un perfil de visitante especialmente interesante para Sevilla, se trata de un turista sostenible, con elevado gasto en destino, una estancia media superior a la media y un marcado interés por la cultura, la gastronomía y las experiencias urbanas de calidad".

Asimismo, Moreno ha subrayado además la importancia de la colaboración entre destinos. "Sevilla y Málaga no compiten, se complementan. Ir de la mano en mercados lejanos y de alto valor añadido nos permite ofrecer un relato turístico más completo, fortalecer nuestra imagen internacional y aumentar tanto la duración de la estancia como el grado de satisfacción del visitante", ha destacado.

El protocolo general de actuación establece las líneas de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción turística, especialmente en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Entre ellas se incluyen el posible intercambio de soportes publicitarios, la asistencia mutua en acciones promocionales, la organización de presentaciones conjuntas en capitales nórdicas dirigidas a segmentos premium, agentes de viajes especializados, entre otros.

De igual manera, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, ha valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado, señalando que "la unión de Málaga y Sevilla en acciones de promoción internacional refuerza el posicionamiento de Andalucía como un destino urbano de primer nivel.

Esta colaboración nos permite ser más competitivos en mercados estratégicos como el nórdico, donde el visitante busca experiencias culturales, gastronómicas y de calidad, y donde la suma de ambos destinos multiplica el atractivo de la propuesta".

El mercado nórdico se ha consolidado en los últimos años como un emisor prioritario para Sevilla. Entre enero y noviembre de 2025, la ciudad recibió 37.569 pasajeros procedentes de países nórdicos, concentrándose cerca del 70 % en Dinamarca y Suecia. A ello se suma el importante refuerzo de la conectividad aérea, con vuelos directos desde Copenhague y Estocolmo operados por Scandinavian Airlines (SAS) y un incremento superior al 500 % en el número de asientos programados en la temporada de invierno 2025-2026.

"Esta mejora de la conectividad, unida a acuerdos como el que hemos firmado, refuerza nuestra estrategia de atraer un turismo internacional de calidad, alineado con el modelo de desarrollo turístico sostenible que defendemos para Sevilla", ha concluido Angie Moreno.

Con este acuerdo, Sevilla y Málaga reafirman su apuesta por una promoción turística inteligente, colaborativa y orientada a mercados de alto valor, consolidando su posicionamiento como destinos culturales, gastronómicos y urbanos de referencia en el norte de Europa.