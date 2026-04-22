Sevilla pide a caseteros y feriantes no sacar vasos de cristal a las calles ante los "alarmantes" cortes en los pies

Una mujer vestida de amazona sobre un caballo, con una copa de manzanilla en la mano, por las calles del Real de la Feria, en foto de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a caseteros y feriantes que extremen la precaución y "no saquen elementos de cristal de las casetas" tras el "alarmante" incremento de asistencias sanitarias por cortes en los pies como consecuencia de la cantidad de cristales en la calzada; ello, a raíz de los datos aportados por los servicios del 061, Cruz Roja, Protección Civil y Policía.

Este unas de las conclusiones del balance municipal realizado en lo que a la jornada del martes de Feria se refiere, según consta en una nota de prensa del Consistorio, en la que se destaca que 483 casetas fueron inspeccionadas por los Bomberos y que se registraron dos incendios dentro del Real, con origen en una freidora y un poste.

En cuanto al transporte público, la línea TB1 (Tranvibús), que une Sevilla Este con la Contraportada, ha transportado este martes a 22.421 viajeros, un 44% más que el año pasado la línea LE. Asimismo, la demanda de las líneas que prestan servicio directo al Real ha sido de 222.874 viajeros, con un descenso del 4% respecto del mismo día del año 2025. La Lanzadera del aparcamiento P13 (Charco de la Pava) ha transportado 29.130 viajeros, un 12,3% menos que el año pasado.

El Martes de Feria, Metro ha registrado 176.929 viajeros, una ligera bajada (-0,6%) respecto al año anterior, aunque el acumulado de la semana muestra un crecimiento notable.

Los servicios sanitarios han trasladado al hospital a un varón de 71 años, afectado de hipotensión, y han recibido múltiples avisos por cortes con cristales.

En relación a la actuación de Inspección Veterinaria del Servicio de Consumo en la Contraportada del Real, se han hecho controles en 242 vehículos, con tres actas levantasdas, y se han intervenido 47,5 Kilos de alimentos para su destrucción al no ser aptos para el consumo.