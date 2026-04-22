Gavira urge a aplicar en Andalucía la "prioridad nacional" aprobada en Extremadura: "¿Moreno nos quiere a la cola?"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha urgido este miércoles a aplicar en la comunidad la denominada "prioridad nacional" aprobada en Extremadura, preguntándose si el presidente andaluz, Juanma Moreno, "quiere a Andalucía a la cola".

En una atención a medios en la Feria de Abril de Sevilla, Gavira ha defendido este modelo como una de las principales líneas de actuación de su formación y ha señalado que Vox pretende implantarlo en Andalucía en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda protegida, estableciendo prioridad para los españoles.

En este sentido, ha cuestionado las críticas a este concepto, preguntando "qué molesta" de la prioridad nacional, y ha insistido en que se trata de una medida ya aplicada en otras comunidades donde su partido tiene influencia.

Asimismo, ha vinculado esta propuesta con la necesidad de un cambio político en Andalucía tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, planteando si la comunidad seguirá "con retraso" respecto a otras regiones o si se producirá un cambio de rumbo.

Gavira ha asegurado así que cuando Vox "está en los gobiernos o influye en ellos, las cosas cambian", citando el caso de Extremadura y apuntando a futuros cambios en Aragón, y ha defendido que esas medidas son las que quiere trasladar a Andalucía.

En relación con el debate electoral previsto en RTVE el próximo 4 de mayo, Gavira ha señalado que lo relevante es que los andaluces puedan conocer las posiciones políticas de todos los partidos.

En esta línea, ha lamentado que no se vaya a celebrar un cara a cara entre el presidente de la Junta y la candidata socialista, María Jesús Montero, y ha criticado que ésta haya planteado que solo acudirá a Andalucía "si es como presidenta".

A su juicio, esta situación evidencia un "fraude" hacia los andaluces, al considerar que el PSOE no ofrece una alternativa real en la comunidad.

Por ello, ha cargado contra los socialistas, a los que ha acusado de representar "mafia y corrupción", asegurando que los andaluces están "cansados" de esa etapa política.

CRÍTICAS A MORENO

Gavira ha criticado además las declaraciones realizadas por el presidente de la Junta de Andalucía este martes, asegurando que Moreno reconoció que gestiona la Junta "igual que en la etapa socialista" y que no ha querido reformar el sistema organizativo del Servicio Andaluz de Salud "por no meterse en líos".

En este sentido, ha sostenido que Moreno "se autoinculpa" de los problemas de la sanidad andaluza y ha afirmado que, tras ocho años de Gobierno, ha demostrado "falta de valor" para acometer los cambios necesarios.

El dirigente de Vox ha planteado que los andaluces deberán elegir entre "un Gobierno que mira para otro lado" o uno que quiera cambiar el rumbo de la comunidad, insistiendo en que su formación apuesta por un giro en las políticas actuales.

Entre sus propuestas, ha abogado por una bajada de impuestos, especialmente en los tramos más bajos de renta, así como por modificar tributos vinculados a la compra de vivienda para facilitar el acceso a la misma.

Asimismo, ha defendido un mayor apoyo al campo andaluz, evitando la instalación de placas en suelo productivo y combatiendo lo que considera competencia desleal a los productores locales.

En materia de seguridad, ha reclamado "más seguridad y menos inmigración ilegal", proponiendo medidas como el control de empadronamientos fraudulentos y la eliminación de subvenciones a organizaciones que, a su juicio, favorezcan la inmigración irregular.

