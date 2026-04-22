Por Andalucía rechaza el 'cara a cara' Moreno-Montero por "excluyente" y reivindica el debate "plural" a cinco

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en un desayuno informativo en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha reiterado este miércoles su rechazo a la celebración de un debate 'cara a cara' entre los candidatos de PP-A y PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno y María Jesús Montero, respectivamente, propuesto por RTVE por "excluir a una amplia mayoría de andaluces" y he reivindicado el debate "plural" programado finalmente para el lunes 4 de mayo con presencia de los candidatos de los cinco partidos que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz.

Fuentes de Por Andalucía consultadas por Europa Press han recordado su rechazo a la propuesta de un debate 'cara a cara' en plena campaña entre Moreno y Moreno "desde que se conoció" a finales de marzo "por no responder al momento político actual en Andalucía y por excluir a una amplia mayoría de andaluzas y andaluces".

"La sociedad andaluza demanda un debate plural y esa ha sido la posición defendida desde el inicio por la candidatura de Antonio Maíllo, una postura que, además, han reiterado los representantes de la coalición en la reunión mantenida esta mañana en la sede territorial de RTVE", han subrayado las mismas fuentes.

Desde Por Andalucía han querido dejar clara su "disposición plena al debate para defender sus propuestas orientadas a mejorar la vida de las andaluzas y andaluces y contrastarlas con el modelo de deterioro de los servicios públicos impulsado por Moreno Bonilla y las derechas" y se han mostrado convencidos de que "el debate será uno de los principales activos del candidato Antonio Maíllo".

