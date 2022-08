Sevilla.-Pimentel afirma que el 90% de las decisiones en movilidad "no están en el PMUS":"Se lo han saltado a la torera"

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha afirmado que el 90 por ciento de las decisiones que el equipo de gobierno ha tomado en este año en materia de movilidad no vienen recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en el Pleno. "Nosotros le dimos nuestro apoyo porque pensamos que esta ciudad debía tener un camino a seguir en ese ámbito, pero está claro que se lo han saltado a la torera".

En una entrevista concedida a Europa Press, Pimentel ha señalado que el Gobierno local ha aplicado la 'doctrina Cabrera' --en alusión al concejal de Gobernación, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera--, puesto que "una cosa es lo que se aprueba y otra lo que se hace". "Ocurre con los aparcamientos subterráneos. Cada cierto tiempo se anuncia un plan, que se vende muy bien, se deja enfriar el tema y, finalmente, se termina guardando en el cajón de los proyectos olvidados".

Pimentel también ha criticado el 'Plan Respira' de restricción del tráfico en el Casco Antiguo y Triana, "en las condiciones actuales", al considerar que es un "error de bulto" del equipo de gobierno. "No entiendo por qué el alcalde, Antonio Muñoz, sigue empeñado en la tozudez de pagar este peaje de su acuerdo presupuestario con la izquierda radical cuando ni hay alternativas de transporte público que sean suficientes, ni existe el consenso necesario con las entidades vecinales y las asociaciones de comerciantes de la ciudad".

Por ello, esta iniciativa "nace condenada al fracaso, como ocurrió hace más de una década con el 'Plan Centro'". "¿Cómo van a conseguir que los colegios manejen una base de datos de centenares de matrículas para permitir que los padres puedan recoger a sus hijos al final del horario lectivo? Eso queda muy bonito sobre el papel pero es inasumible y poco práctico", se ha preguntado.

En su opinión, "hay que sentarse a estudiar la necesidad de regular el tráfico privado en el Casco Antiguo, porque otras grandes ciudades españolas y europeas lo están haciendo, pero no se puede hacer a las bravas y a cualquier precio. Cuando se den las condiciones oportunas, entonces puede ser un proyecto interesante", ha insistido. Además, en estos diez años entre un plan y otro, "el transporte público ha empeorado".

CELERIDAD PARA LA SE-40

Pimentel ha reconocido que la autorización del tramo entre Valencina y Salteras de la ronda de circunvalación de la SE-40 por parte del Gobierno, es una "buena noticia" aunque el "tramo crucial" que "debe desbloquearse" es el que permitirá salvar el cruce del Guadalquivir entre Coria del Río y Dos Hermanas.

"Este útimo tramo será el que dará verdadero sentido y utilidad a la SE-40 en su función clave para sacar el tráfico de vehículos pesados de la SE-30 y descongestionar la circulación de la ciudad. Pero no ha habido nunca voluntad política para hacerlo: Esa es la realidad", ha añadido Pimentel.

En cuanto a la solución para "salvar" el río entre esos dos términos municipales, Ciudadanos apuesta por aquella "que adopten los técnicos" y se ejecute "en el menor tiempo posible". En este sentido, "no es cuestión de presupuesto, ya que ha habido partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no se han ejecutado, es cuestión de voluntad política".

CONEXIÓN FERROVIARIA AL AEROPUERTO

El portavoz de la formacion naranja ha esgrimido también "la falta de voluntad política" para explicar el retraso del proyecto de conexión ferroviaria desde la estación de trenes de Santa Justa al Aeropuerto. "Otra vez los intereses partidistas de quienes gobiernan se anteponen a las necesidades de la ciudad".

Para Ciudadanos se trata de un proyecto necesario. Además, "somos la única gran ciudad que no tiene su principal estación de trenes y su aeropuerto conectados por ferrocarril"; sin olvidar un aspecto fundamental "si queremos que Sevilla sea cada vez un destino más competitivo frente a nuestros principales competidores en materia turística, es urgente que contemos con las infraestructuras necesarias para ello".

IMPULSO A LA RED COMPLETA DE METRO

Pimentel ha expresado su agradecimiento a la plataforma cívica 'Sevilla Quiere Metro' por el trabajo que están realizando para que las administraciones se pongan de acuerdo "para pelear por proyectos que son de justicia para los sevillanos, como es el caso de la red completa de Metro".

"Vamos a tener que crear otras plataformas que sean 'Sevilla quiere la SE-40', 'Sevilla quiere ser una ciudad limpia' o 'Sevilla quiere ser líder de infraestructuras' para ver si así el PSOE se pone las pilas y empieza a trabajar por esta ciudad a la que tiene olvidada desde hace muchos años", ha ironizado el portavoz municipal de Ciudadanos.

En opinión de Pimentel la ejecución de la Línea 3 del Metro "tiene que quedar fuera de la batalla política". No es asunto "para sacar rédito porque se trata de una de las grandes deudas pendientes con los sevillanos." En este sentido, el Estado "tiene la obligación de poner su parte y no puede lanzar más balones fuera. Confío en que esta vez, aunque sea sólo por una vez, hayan dicho la verdad y el convenio de financiación se firme en septiembre, ya que vamos tarde, muy tarde, y la burocracia no puede ser ahora la enésima piedra en el camino".

"Este impulso que se ha dado ahora no puede frenarse. Una vez que se firme el convenio del tramo norte de la Línea 3, hay que seguir con el tramo sur y, de forma paralela, con la actualización del proyecto de la línea 2 del Metro, escuchando a los vecinos, a todas las entidades interesadas en aportar, y construyendo una red completa que sea competitiva y responda a los retos actuales de la ciudad", ha añadido Pimentel.

Por último, en relación con algunos de los proyectos de calado que están en marcha en la ciudad, como la restauración de Artillería y de las Atarazanas, y la ampliación del tranvía a Nervión, Pimentel ha afirmado que "espera que por el bien de los sevillanos, se cumplan los plazos anunciados en estas y otras obras, pero me temo que estando en manos del gobierno municipal del PSOE va a ser difícil que así sea".

Para ello, ha puesto como ejemplo "lo ocurrido con las obras de reducción de los carriles de la Ronda Histórica, con las obras de la calle Torneo, con la reurbanización del Paseo Juan Carlos I o con la peatonalización de la Cruz Roja", dado que "ni una sola de esas cuatro obras se ha terminado a tiempo ni tampoco son capaces de comprometer una nueva fecha para la finalización de los trabajos", ha concluido.