Sevilla presenta la campaña municipal 'Yo no me callo' por el Día Mundial contra la Explotación Sexual

La delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones, Blanca Gastalver, en el centro, en la presentación de la campaña 'Yo no me callo' en el marco del Día Mundial de la Explotación Sexual el 23 de septiembre. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones, Blanca Gastalver, ha presentado este miércoles la campaña 'Yo no me callo. Quien paga por sexo no merece mi respeto'. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla en relación al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se celebra el próximo 23 de septiembre.

La presentación ha tenido lugar en el centro cívico La Ranilla con presencia de las diferentes asociaciones que forman parte de la Mesa de la Prostitución y el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento. En el acto se ha presentado el vídeo y el material gráfico que protagoniza la campaña y "que hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto para acabar con esta vulneración de derechos que sufren principalmente las mujeres y niñas de nuestra sociedad".

En la presentación, Gastalver ha señalado que "hemos querido resaltar la importancia de que toda la sociedad sea conocedora de esta realidad y sean agentes activos de cambio; las mujeres que sufren esta forma de violencia necesitan el compromiso y la responsabilidad social, para salir de las situaciones de sufrimiento y violencia por la que atraviesan y alcanzar una alternativa real para el abandono de las mismas. Necesitamos que todos saquemos nuestro lado más humano y luchemos contra esta lacra".

Esta campaña se difundirá a través de anuncios de radio, televisión, redes sociales y mediante mupis, banderolas y lonas en diferentes puntos de la ciudad, concluye la nota de prensa.