Sevilla promocionará su gastronomía con una plataforma digital protagonizada por chefs locales

Presentación de la iniciativa 'Sevilla Sabor Patrimonial' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado este martes en la Real Fábrica de Artillería el proyecto 'Sevilla Sabor Patrimonial', una iniciativa impulsada para "reforzar el papel de la gastronomía como uno de los principales activos turísticos y culturales de la ciudad".

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto se materializa en una serie de piezas audiovisuales protagonizadas por chefs sevillanos que elaboran recetas vinculadas a espacios singulares de la ciudad.

Este contenido estará disponible a través de la plataforma digital Sevilla Sabor Patrimonial, que reunirá vídeos, recetas, entrevistas y contenidos divulgativos en español, inglés, francés y alemán.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado el peso creciente de la gastronomía en la elección del destino por parte de los viajeros.

"Contamos con una hostelería extraordinaria, chefs reconocidos internacionalmente, mercados llenos de vida, productos de enorme calidad y una tradición gastronómica que forma parte de nuestra identidad. Todo ello merece ocupar un lugar protagonista en la promoción turística de Sevilla", ha señalado.