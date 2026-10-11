Sevilla proyecta su modelo de voluntariado y participación en París y de su Pride en Magdeburgo

El delegado de Igualdad, José Luis García, en una acción en París. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando este fin de semana una doble acción internacional en Francia y Alemania para compartir con otras ciudades europeas su modelo de políticas públicas en materia de voluntariado, solidaridad, participación ciudadana, igualdad y diversidad, y para conocer de primera mano las experiencias y buenas prácticas de otros territorios.

Así, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha señalado que "Sevilla es una ciudad que quiere estar en la primera línea de las políticas de cohesión, solidaridad e igualdad, y eso pasa por abrirnos a Europa", según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

"Hemos viajado a París y a Magdeburgo con una misma idea, compartir lo que estamos haciendo en Sevilla, aprender de las mejores prácticas de otras ciudades y construir alianzas que nos permitan seguir avanzando. Sevilla no solo aprende de Europa, también tiene mucho que enseñar", ha añadido García.

En contexto, el 8 de octubre, García participó en París en un encuentro europeo en torno a la 'Heure Civique' (Hora Cívica), una iniciativa de movilización ciudadana impulsada en el distrito XVII de la capital francesa y promovida por la asociación Voisins Solidaires.

La visita respondía a la invitación del alcalde del distrito XVII, Geoffroy Boulard, quien trasladó al Ayuntamiento de Sevilla su interés por incorporar a la ciudad a esta iniciativa de dimensión europea, destacó expresamente su experiencia en materia de compromiso y solidaridad y planteó la posibilidad de que Sevilla se convierta en ciudad fundadora.

La segunda parada es la Asamblea General de la European Pride Organisers Association (EPOA), que se celebra del 9 al 12 de octubre en Magdeburgo y reúne a representantes de organizaciones y ciudades vinculadas a la celebración y organización de los prides europeos. Allí, Sevilla presenta el modelo del Pride Sevilla, comparte las experiencias desarrolladas en la ciudad y conoce las estrategias y buenas prácticas que están poniendo en marcha otros 'prides' europeos.

De este modo, Sevilla traslada al encuentro la evolución del Pride Sevilla, que en su última edición alcanzó 47 días de programación y más de 40 actividades, llevando la diversidad a ámbitos como la cultura, el deporte, los barrios, los mercados municipales, las universidades y diferentes espacios de la ciudad.

Uno de los principales objetivos de esta evolución ha sido superar el concepto de un Orgullo concentrado exclusivamente en unos días y en el centro de la ciudad, apostando por un modelo descentralizado y participativo, y "reforzar el compromiso con la igualdad y la diversidad más allá del mes de junio, con políticas públicas, colaboración con las entidades y espacios de participación durante todo el año".