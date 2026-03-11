Sevilla Quiere Metro vuelve a Bruselas para pedir "soluciones urgentes" para el Metro y más fondos europeos

Representantes de la plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro - SEVILLA QUIERE METRO

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro ha anunciado este miércoles que volverá a intervenir el próximo 24 de marzo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para defender la necesidad de completar la red de metro de Sevilla y trasladar a las instituciones europeas la situación actual de sus proyectos y de su financiación.

En una nota remitida por la entidad, han puesto de manifiesto que Sevilla "arrastra desde hace décadas un retraso histórico en materia de metro, y 2026 debe ser el año en que empiece a corregirse de verdad".

En este sentido, la asociación ha pedido "acelerar los pasos administrativos, técnicos y de contratación" para poder terminar la línea 3 del Metro en 2030. Una línea que, como han destacado, está en construcción "gracias a los fondos Feder y el compromiso de la Junta de Andalucía y Gobierno central".

Asimismo, ha señalado como "muy recomendable" que la documentación técnica necesaria para la línea 2 "alcance en 2026 el grado de madurez necesario para poder encajar en el próximo programa operativo Feder".

"Si no se llega a tiempo, no se tratará solo de un retraso administrativo, sino del riesgo de perder una oportunidad real de financiación europea para impulsar la red", ha asegurado la entidad.

Por otro lado, Sevilla Quiere Metro ha subrayado que "debido al calendario electoral previsto en Andalucía y España es importante que las decisiones se formalicen cuanto antes".

"Si esos compromisos no se consolidan ahora, Sevilla corre el riesgo de seguir aplazando una infraestructura que lleva décadas esperando y de perpetuar, de generación en generación, la pobreza de transporte que afecta a toda su área metropolitana", ha reseñado.

La entidad no solo ha pedido decisiones a las administraciones españolas, también ha puesto el foco en los recursos que Europa asigna a Andalucía, a los que ha calificado como "insuficientes para resolver un problema de esta magnitud".

Por ello, ha reclamado "financiación europea adicional" y que se considere la situación del metro de Sevilla como "una singularidad metropolitana que requiere instrumentos adicionales y nuevas fórmulas de apoyo".

"No se trata solo de gestionar bien los fondos ya previstos, sino de reconocer que esos fondos actuales, por sí solos, no alcanzan para completar la red de metro que necesita un área metropolitana de más de 1,5 millones de habitantes", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre movilidad urbana incluye "expresamente" a Sevilla y ha asegurado que su Plan de Movilidad Urbana Sostenible "sólo cubría el término municipal, lo que equivale a aproximadamente el 3 % de la zona urbana funcional, dejando fuera una parte muy importante de la movilidad cotidiana del área metropolitana".

Para Sevilla Quiere Metro, este dato confirma que "el problema de movilidad de Sevilla no puede resolverse únicamente dentro de los límites administrativos de la capital, sino que exige una respuesta verdaderamente metropolitana y una red de transporte de alta capacidad a la altura de una gran aglomeración urbana europea".

"Completar la red no es solo una cuestión de infraestructuras. Es una cuestión de movilidad sostenible, cohesión territorial, salud pública y oportunidades para toda el área metropolitana. Sevilla sigue siendo la gran ciudad europea de su tamaño que no dispone de una red completa de metro, una anomalía que condiciona su desarrollo y cuya solución ya no se puede posponer", ha concluido.