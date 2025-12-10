Sevilla recibe un grabado del siglo XVI donado por una ciudadana alemana vinculado a un intercambio escolar

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibe la lámina con la reproducción de un grabado del siglo XVI. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este miércoles en el Salón Colón del Ayuntamiento el acto de recepción y entrega de una lámina con la reproducción de un grabado del siglo XVI, donada por la ciudadana alemana de Detmold vinculada al programa de intercambio escolar del IES Santa Aurelia. La obra se incorporará al patrimonio municipal.

Según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, Sanz ha afirmado que "es un honor recibir un gesto tan generoso y tan simbólico, que une a dos ciudades europeas a través de la cultura y la educación", y ha expresado su agradecimiento a la donante, subrayando su "cariño hacia Sevilla y su voluntad expresa de que esta obra forme parte del patrimonio de todos los sevillanos".

El alcalde ha destacado que "no siempre una ciudad recibe un regalo que nace de la admiración y del afecto de una persona que vive a más de dos mil kilómetros". Asimismo, ha explicado que esta lámina "no es solo una imagen histórica del Ayuntamiento de Sevilla; es un puente emocional entre la ciudad alemana de Detmold y nuestra ciudad", y ha querido dirigirse a la donante asegurando que "Sevilla recibe su obsequio con gratitud, respeto y orgullo".

Sanz ha recordado que "el patrimonio de Sevilla no se compone únicamente de grandes monumentos, sino también de los gestos y objetos que, a lo largo del tiempo, han sido apreciados y preservados por personas que aman y admiran esta ciudad". En este sentido, ha querido subrayar la importancia humana y simbólica de la donación, que se incorpora a la memoria colectiva de los sevillanos.

El alcalde ha felicitado al IES Santa Aurelia, a su profesorado y a su alumnado, afirmando que "esta historia tan increíble nace precisamente de un intercambio escolar". Además, ha resaltado que "los programas educativos internacionales no solo permiten que los jóvenes aprendan idiomas o conozcan otras culturas; también generan vínculos, amistades y experiencias que dejan huellas duraderas".

En este contexto, el primer edil ha agradecido la implicación de todas las personas que han intervenido en este proceso, asegurando que "gracias a su responsabilidad, así como a la profesora que custodió la lámina, a los estudiantes que viajaron, a las familias que apoyaron el intercambio; estamos aquí".

DOS CIUDADES UNIDAS POR LA CULTURA

El alcalde ha señalado que "Detmold y Sevilla quedan unidas por un gesto cultural que simboliza diálogo, respeto y cooperación", y ha añadido que este tipo de lazos entre ciudades europeas "son fundamentales para seguir construyendo una Europa abierta, solidaria y unida".

Para finalizar, el primer edil ha garantizado que el Ayuntamiento "custodiará esta obra con el máximo cuidado, tal y como merece", y que la lámina "será conservada como parte del patrimonio municipal y puesta a disposición de todos los sevillanos". El alcalde ha concluido agradeciendo la participación en el acto y reiterando su reconocimiento a la donante "por recordarnos que Sevilla siempre inspira admiración, incluso a quienes la miran desde lejos".

La obra se trata de un grabado en plancha de cobre hacia 1593, basado en el dibujo de Joris Hoefnagel. Procede de la obra de George Braun & Frans Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, tomo V, edición con texto en latín al dorso. Marca de doblez como fue publicado, con un tamaño de 37,5 x 49,5 centímetros. Dibujado por Joris Hoefnagel durante su viaje a España entre 1563 y 1567.