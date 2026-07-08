Sevilla recibe por primera vez este jueves a Maroon 5 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Archivo - Alejandro Sanz.- Andalucía se llena de música en 2026 con más de un centenar de conciertos con Sting, Maroon 5 y Alejandro Sanz - ICÓNCIA SANTALUCIA SEVILA FEST - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Sevilla recibirá este jueves, 9 de julio, al grupo del pop Maroon 5 en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest, por lo que la Plaza de España acogerá a una banda cuya trayectoria supera los 100 millones de álbumes vendidos, 750 millones de sencillos y 12 canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

En contexto, Billboard nombró a Maroon 5 en 2025 la mejor banda del siglo XXI, subrayando su impacto global y su capacidad para seguir generando éxitos dos décadas después de su debut.

Sus videoclips superan los 27.000 millones de visualizaciones en YouTube y la banda posee algunos de los temas más reproducidos de la historia del pop moderno. Entre ellos, 'This Love', 'She Will Be Loved' o 'Sugar'.

El grupo, liderado por Adam Levine, llega a Icónica Santalucía Sevilla Fest tras el lanzamiento de su último álbum, Love Is Like. Su parada este jueves en Sevilla será la primera en su historia.