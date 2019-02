Sevilla refuerza la novena edición de Expobelleza en Fibes como pasarela de tendencias y oportunidad de negocio

Publicado 06/02/2019 15:30:09 CET

La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño; el gerente de Fibes, Jesús Rojas, y el primer peluquero sevillano galardonado con la Mejor Colección Masculina en la pasada IX edición de los Premios Fígaro de la Peluquería Española, Paco López, han presentado este miércoles la novena edición de Expobelleza Andalucía en el establecimiento de peluquería para hombres The Barber Shop by Paco López.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes, acoge la IX edición de Expobelleza, Feria de la Belleza, Salud y Bienestar del 9 al 11 de febrero de 2019, tratándose de un evento de oportunidades y el punto de encuentro tanto para la promoción de productos y servicios como para establecer contactos comerciales y empresariales con los visitantes profesionales de los sectores relacionados con el mundo de la belleza; estética, peluquería, uñas, maquillaje, aparatología, cosmética, nutrición y bienestar.

En un comunicado, Castreño ha enmarcado la celebración de Expobelleza en un mes "repleto de eventos de moda en Fibes, ya que se une al Simof y al CODE 41. Son tres eventos que sumarán más de 110.000 visitantes y que tienen un marcado carácter empresarial y emprendedor".

La delegada ha puesto el ejemplo de Paco López, "cuya carrera y cadena de peluquería para hombres cobraron un impulso decisivo desde las primeras ediciones de Expobelleza, y ya es todo un referente en su sector, con tres negocios en Sevilla y uno en Granada. Una evidencia de cómo pueden contribuir los eventos de moda en Fibes a la proyección de los emprendedores".

En Expobelleza se darán cita 85 expositores en un espacio que rondará los de 10.000 metros cuadrados, un tercio más que el año pasado. "Este salón es un empuje empresarial y un claro reflejo del autoempleo que generan las actividades relacionadas con la estética, en especial entre los jóvenes", según ha remarcado la delegada.

La cita reúne desde la creatividad de la peluquería en sus expositores comerciales y exhibiciones o pasarelas de profesionales consolidados y de jóvenes promesas hasta los talleres y conferencias donde se abordan temas técnicos relacionados con estética y peluquería, pero también gestión empresarial o presentaciones de nuevos establecimientos. "El autónomo que quiera adentrarse en el negocio encuentra una auténtica pasarela de tendencias y de cómo echar a andar y gestionar su empresa", ha añadido Castreño.

ACTIVIDADES

El sábado, a las 20,30 horas, se celebra el certamen de los Premios Picasso creados por la Asociación de Empresarios de Peluquería y Provincia (Aepsp) para fomentar la participación de los peluqueros andaluces con el objetivo de mejorar la calidad de su trabajo, impulsar la profesión en Andalucía, obtener mayor relevancia social y que se valore a los peluqueros no sólo individualmente sino como colectivo.

Previamente, el sábado a las 12,45 horas arrancan las actividades en la pasarela de Expobelleza en el Pabellón 1 con Show de peluquería y Body Paint, donde se fusionará moda, fantasía y creatividad de la Academia de Peluquería y Estética Centro José María y la colaboración de los diseñadores Gabriel Villar, Mar Diez y Marta Ybaz.

Así, a las 15,30 horas, llegará Underground con Dj y Body Paint organizado por Isaac Lyonell Barber School; a las 16,30 horas, Oniric Style en Sevilla con Oscar G, y a las 18,15 horas, Carmen Camacho. Para finalizar la jornada se celebrará a las 20,30 horas la Gala Premios Picasso.

El domingo 10 de febrero a las 12,00 horas abre Gentleman con violinista electrónico de Isaac Lyonell Barber School. Seguidamente, a las 13,15 horas el Show de peluquería The Evolution y a continuación, a las 16,00 horas , el Gran Show en exclusiva de Anna Romero, Embajador Oficial de Matrix. A las 17,00 horas se celebra la Gran Gala Expobelleza, patrocinada por Distribuciones Pepe Haro, y a las 19,30 The Show by Urbiola, con Pelsynera, Pedro Muñoz, Antonio Calvo, Gonzalo y Ziortza Zarauza, organizado por Urbiola y Fibes.

El lunes se celebrará el show de peluquería y Body Paint donde se fusionará moda, fantasía y creatividad de la Academia de Peluquería y Estética Centro José María con la colaboración de los diseñadores Gabriel Villar, Mar Diez y Marta Ybaz y, para finalizar, a las 13,00 horas, evento de jóvenes promesas y actuaciones de baile y pintura en directo organizado por Isaac Lyonell Barber School.