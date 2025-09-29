Sevilla refuerza en Roma su proyección internacional en la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

La delegada municipal de Turismo (d), en la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que se celebra en Roma. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, participa activamente en la XXV Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que se celebra en Roma del 28 al 30 de septiembre de 2025 en el Auditorium Parco della Musica.

La ciudad hispalense está representada por una delegación institucional encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en un foro considerado "el encuentro más influyente del mundo para la industria de los viajes y el turismo", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La Cumbre Global del WTTC reúne a presidentes de gobierno, ministros, CEOs de compañías internacionales y líderes empresariales en un espacio de debate y networking de primer nivel. La edición de este año, organizada en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, la Agencia Nacional de Turismo Italiana (ENIT), el Ayuntamiento de Roma y la Región de Lacio, aborda temas clave "como la transformación digital, el turismo regenerativo, las estrategias de inversión y el papel de la tecnología como motor del sector".

"La participación de Sevilla en la edición romana de la Cumbre cobra un significado especial al celebrarse en Italia, país considerado un mercado estratégico para la ciudad hispalense". En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura ha declarado que este foro representa "una oportunidad extraordinaria para reforzar lazos, generar nuevas sinergias y dar a conocer nuestra oferta turística cultural, patrimonial, gastronómica y de lujo".

En esta línea, la edil de Turismo ha resaltado la importancia estratégica de su participación en un encuentro reservado a los principales responsables políticos y empresariales del sector turístico. "Estar presentes en un evento de este nivel no solo nos permite proyectar nuestra ciudad en un foro global, sino que contribuye de forma directa a la generación de nuevas oportunidades económicas e inversión en Sevilla".

"Esta proyección internacional es clave para seguir impulsando el desarrollo económico, el empleo y la diversificación de nuestra oferta turística", ha afirmado Moreno. Además, la delegada ha destacado que "el contacto directo con los líderes de la industria mundial del turismo permite abrir puertas a futuras colaboraciones, consolidar acuerdos con operadores estratégicos y anticipar tendencias que marcarán el futuro del sector".

La delegación sevillana aprovechará también la citada Cumbre para compartir la experiencia acumulada en los últimos años en torno a un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y la buena convivencia con lo vecinos. "Queremos que Sevilla siga brillando como destino cultural de referencia, pero también que lo haga desde una perspectiva responsable, capaz de generar riqueza y bienestar social al mismo tiempo que protege nuestro patrimonio y calidad de vida", ha apostillado Moreno.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Sevilla reitera su compromiso de posicionar la ciudad como un destino turístico global, competitivo y sostenible, aprovechando la plataforma de mayor relevancia del sector para reforzar su papel en el mapa internacional de los viajes y el turismo.