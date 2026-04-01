Sevilla registra un 8,7% más de tráfico en la primera fase de Semana Santa, sin víctimas mortales

Archivo - Atasco kilométrico en la A49 en sentido Huelva a la altura del municipio de Benacazón. En imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asegurado este miércoles, 1 de abril, en el marco de la primera fase de la operación de Semana Santa, que la intensidad del tráfico estos días en la provincia ha aumentado "notablemente", de media un 8,7%, siendo el viernes de Dolores el día más destacado con un 15% más de tráfico. Al hilo, ha valorado que esta primera parte se haya saldado sin siniestros mortales en las vías interurbanas.

En un audio remitido a medios, el subdelegado ha valorado que esta primera parte se haya saldado sin siniestros mortales en las vías interurbanas. Todo ello, a pesar de un "movimiento considerable" registrado en el marco de los más de 700.000 desplazamientos previstos por la Dirección General de Tráfico (DGT) estos días.

Respecto a la segunda fase, que arranca este miércoles con una premisión de dos millones de desplazamientos en Andalucía, Toscano ha incidido en que es "la más intensaÇ" del periodo, dado que "se espera una gran afluencia de vehículos, coincidiendo con los días centrales de la Semana Santa y con la mezcla de la operación salida y, finalmente, con la operación retorno del próximo domingo de resurrección y lunes".

Por ello, ha pedido "precaución" al volante, así como "mantenerse al tanto de la información oficial que se traslada tanto desde la DGT como de la Guardia Civil y respetar en todo caso las normas de tráfico para garantizar la mayor seguridad posible".