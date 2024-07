Sevilla "reitera" su ofrecimiento para restablecer la adscripción de San Juan de Dios por un periodo de seis años

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha remitido este mismo martes un segundo escrito a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en el que "reitera" su ofrecimiento para "restablecer" la adscripción del centro de San Juan de Dios a la Hispalense "con el fin de que dicho centro esté adscrito a una universidad pública andaluza y no a la Universidad Pontíficia de Comillas". La adscripción sería por un periodo "inicial" de seis años.

Así se ha manifestado la US en el mismo día en el que el Consejo de Gobierno de la Junta aborda el acuerdo para autorizar "la impartición de enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) a la Universidad Pontificia de Comillas", una propuesta que ha derivado en un enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico y los rectores de las universidades públicas andaluzas.

La Universidad de Sevilla ha informado en un comunicado de la reunión mantenida este pasado lunes 22 de julio con el secretario general de Unversidades, Ramón Herrera, y el director general de Coordinación Universitaria de la Junta en la que "mostró nuevamente la disposición continua de la US para mantener la oferta de adscripción rechazada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el 16 de marzo de 2023".

Para "restablecer" la adscripción del Grado de Enfermería y "para evitar la confusión de su oferta académica con la de otras universidades e impedir situaciones transitorias que puedan generar confusión y problemas burocráticos en el estudiantado del centro", el rector de la US ha planteado a la orden religiosa un "itinerario de adscripción" que considera "jurídicamente viable".

Así, las partes suscribirían el convenio "conocido y estudiado por ambas instituciones, cuyo principal punto de controversia" estaba en la duración de la adscripción. "Esto se ve ahora minimizado ante la exigencia de la Junta de Andalucía de que la adscripción se prolongue durante seis años". "En este sentido, no existiría dificultad alguna por parte de la Universidad de Sevilla de acotar el plazo de vigencia a un periodo inicial de seis años", se señala en el comunicado de la institución académica.

"Sobre la base del convenio en el que se incluirá la solicitud de una medida cautelar, la Junta de Andalucía concedería una suspensión cautelar de la desadscripción y una autorización provisional para imaprtir enseñanzas de grado de la Universidad de Sevilla en el Centro de Enfermería San Juan de Dios", abunda la Hispalense, para la que "sería preciso, en tercer lugar, una ampliación excepcional del plazo de admisión en el Distrito Único Andaluz (DUA) para los estudiantes interesados en cursos estudios o una fórmula similar".

"Paralelamente --concluye el comunicado--, se desarrollaría el procedimiento administrativo formal de adscripción". Con este "reiterado ofrecimiento, la Universidad de Sevilla ha puesto una vez más en este proceso toda su voluntad y compromiso para evitar un proceso de adscripción a una Universidad ajena al sistema universitario andaluz que, de realizarse, causará disfunciones y dificultades innecesarias para la comunidad nuiversitaria".

El centro de San Juan de Dios, situado junto al hospital homónimo de Bormujos y también gestionado por la mencionada orden hospitalaria, estuvo adscrito a la Universidad Hispalense durante 17 años, hasta la no renovación del convenio que regía dicha relación, después de que en 2022, según la US, este centro comunicase la "decisión mercantil de desadscribirse" de la institución al estudiar entonces una unión con la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid.

Según la US, el citado centro de San Juan de Dios alegaba, para esta decisión "unilateral", que la actividad le resultaba "deficitaria ya que, habiendo realizado una fuerte inversión para garantizar una mejor calidad educativa con posibilidades de incrementar a nuevos grados, no se ha permitido la adscripción del segundo grado de Fisioterapia solicitado".

El mencionado centro habría comunicado después "su desistimiento" de la operación de desadscripción "al no ver cumplidas sus expectativas y rechazó la firma de un nuevo convenio que se le ofreció", según la US, aprobando el Consejo de Gobierno de Andalucía finalmente la desadscripción, con lo que merced a lo estipulado por convenio, ya el próximo curso 2024/2025 no se aceptarían alumnos de nuevo ingreso para estudiar los títulos oficiales de grado y másteres ofertados hasta ahora por este centro y reconocidos por la Universidad de Sevilla.

En ese marco, el pasado 9 de julio, el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) abordaba una propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para la nueva adscripción del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos, donde pesó el anunciado rechazo de los rectores de las universidades públicas andaluzas.

Los rectores exponían previamente que después de que este centro quedase desadscrito de la Universidad de Sevilla; esta propuesta de la Junta respondía "a una política de hechos consumados a todas luces indefendible", reprochando que el expediente fuera cursado el pasado mes de marzo pero fuese comunicado a las universidades públicas "sólo con escasos días de antelación" a la convocatoria del CAU. Así, atisbaban una "nueva vía para la privatización exprés del sistema universitario andaluz".

El rector de la UPO y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, manifestaba en ese sentido que no es factible "pretender que en tres días alguien asuma un centro adscrito, cuando cualquiera sabe que se tardan meses, por no decir años, en incorporar un centro adscrito a cualquier universidad". Ante este posicionamiento, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, avisaba de que con esta postura, los rectores "fuerzan" la vinculación del centro a la universidad privada Pontificia Comillas, que aspira a impartir enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería, para "evitar su desaparición".

Además, avisaba de que dicho rechazo a la propuesta de adscripción suponía "poner en riesgo el trabajo de más de 50 familias andaluzas, el futuro de los alumnos que cursan el grado de Enfermería en este centro, la estabilidad de sus familiares o la pérdida de 60 plazas anuales de este grado". La Universidad de Sevilla, posteriormente, defendía que "siempre se ha intentando alcanzar un acuerdo" para la continuidad de la actividad de este centro, informando de que había propuesto de nuevo la firma del convenio de adscripción que ya envío al centro San Juan de Dios el pasado 12 de marzo de 2023.