Sevilla renueva las 28 pistas de pádel del IMD con una inversión de medio millón de euros

Pistas de pádel en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que trabaja en la renovación de las pistas de pádel que son gestionadas de manera directa por el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación cuenta con una inversión cercana al medio millón de euros y engloba la sustitución del césped artificial de la totalidad de las pistas de pádel.

La intervención en las 28 pistas de pádel ha consistido en la sustitución de los viejos tapices por moqueta de césped artificial de última generación en color verde o azul, compuesto de fibra cien por cien polietileno (PE) texturizada, resistente a los rayos UV, tuftada en base de polipropileno reforzada y sellada con látex; incluyendo el*marcaje de las líneas de juego según reglamento de la FEP.

También se han limpiado los soportes base de hormigón poroso con agua a presión hasta conseguir que esta sea totalmente permeables, se han realizado pequeñas reparaciones puntuales en las capas soporte de hormigón poroso para corregir las deformaciones que presente la superficie de la misma por el desgranado del árido y se ha aportado del árido silíceo de canto redondeado para evitar el movimiento de la moqueta y garantizar la función deportiva del sistema.