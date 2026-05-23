Sevilla renueva la mediana de la avenida de San Jerónimo con una inversión de 170.000 euros

Mediana de San Jerónimo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado los trabajos de mejora y renovación paisajística de la mediana de la avenida de San Jerónimo, en el tramo comprendido entre la Glorieta Olímpica y la Glorieta de los Ferroviarios.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación ha trasnformado este este eje verde mediante la renovación de la jardinería, la mejora de los sistemas de riego y la adecuación de los espacios ajardinados con criterios de sostenibilidad y eficiencia hídrica. La actuación ha contado con una inversión superior a 170.000 euros.

La intervención también ha contemplado la instalación de un nuevo sistema de riego por goteo automatizado. demás, se han creado nuevos parterres con picón volcánico. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "estas intervenciones mejoran la imagen urbana, optimizan el consumo de agua y crean entornos más agradables y eficientes para la ciudad".