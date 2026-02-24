Sevilla revive la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con un concierto en el Espacio Turina y un desfile teatralizado

Archivo - Exterior del Cenador de Carlos V, en el Real Alcázar, como foto de recurso. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

En el marco del Pre-FeMÀS Hip Ensembles 2026, y en colaboración con la Asociación Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, el Ayuntamiento organiza un concierto que pondrá música a uno de los episodios "más simbólicos" de la historia de la ciudad: la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, de la que el Consistorio celebra el 500 aniversario en este 2026. La cita tendrá lugar el miércoles 25 de febrero, a las 20,00 horas, en el Espacio Turina, con el programa titulado 'Por vos tengo la vida'.

En este sentido, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado que este concierto es "una invitación a mirar Sevilla con los ojos del siglo XVI, a recorrer su memoria desde el patrimonio musical". En una nota de prensa, la edil ha remarcado que la Sevilla de Carlos V "es también la Sevilla de su música: una ciudad europea, abierta, cosmopolita y creativa".

El concierto estará protagonizado por la Escolanía de Sevilla, dirigida por Israel Moreno, y contará con Florent Marie en cuerda pulsada y María de la Soledad Ramírez al órgano. La formación vocal reunirá sopranos, altos, tenores y bajos en un recorrido sonoro que transita desde la llegada de Isabel a Sevilla hasta las celebraciones palaciegas, "hilando repertorio sacro y profano con una cuidada selección de autores".

El programa se articula como un relato musical en tres tiempos. Arranca con 'La llegada de Isabel a Sevilla', con 'Belle qui tiens ma vie' de Thoinot Arbeau y la canción 'Si no os hubiera mirado' (anónimo, Cancionero de Upsala). Continúa con el núcleo ceremonial, 'Boda en los Reales Alcázares', donde conviven la antífona gregoriana 'Beata es Virgo Maria' y la 'Missa de Beata Virgine' de Cristóbal de Morales --Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus y Agnus Dei-- junto a piezas como 'La canción del Emperador' de Luys de Narváez, el 'Ave verum corpus' de William Byrd y 'Con qué la lavaré' (anónimo, Cancionero de Upsala).

El cierre, 'Fiestas y alegrías en el palacio', celebra el pulso profano con 'Diferencias sobre Guárdame las vacas' de Narváez, 'Dadme albricias, hijos d'Eva' (anónimo, Cancionero de Upsala) y 'Mille Regretz' de Josquin des Prés.

LA ESCOLANÍA DE SEVILLA

La Escolonaía de Sevilla es un coro de unos 40 niños y jóvenes de 7 a 27 años, en su mayoría alumnos de conservatorio. El grupo está dedicado a estudiar e interpretar repertorios SATB desde el Renacimiento y Barroco hasta la actualidad, con el objetivo de complementar los estudios musicales de los alumnos con una sólida base de técnica y educación vocal. Las entradas están disponibles en la web de FeMàs.

Este concierto servirá como antesala al gran desfile teatralizado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para conmemorar el V Centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento, en 1526, "que convirtió a Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento".

GRAN DESFILE TEATRALIZADO

Este espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, se celebrará el sábado 28 de febrero, y tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16,30 horas, y finalización a las 19,30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar.

El desfile contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla, con una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica.

El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la aún infanta portuguesa, en primer lugar, como al emperador, después, a su entrada a la ciudad que sería testigo de este real enlace. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad: Arco de la Macarena (16,30 horas); Iglesia de Santa Marina (17,00 horas); San Marcos (17,15 horas); Santa Catalina (17,35 horas) y San Isidoro (18,10 horas).

La comitiva llegará al cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18,35 horas); Plaza Virgen de los Reyes (18,55 horas); Puerta de Campanillas de la Catedral (19,10 horas); Puerta del León (19,20 horas), culminando con la entrada del cortejo en el Real Alcázar diez minutos más tarde.

A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una cuidada selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina, además de interpretaciones como 'Fanfare la moresque', 'Propiñan de Melyor' o 'Hoy comamos y bebamos' de Juan del Encina.

En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.