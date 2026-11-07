Sevilla rinde homenaje a la infanta Elena por su trayectoria deportiva y su vinculación con la hípica

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la infanta Elena, - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda han rendido homenaje en la mañana de este sábado a S.A.R. la infanta Elena en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su estrecha vinculación con la ciudad y el mundo de la hípica.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho entrega a la infanta de un Giraldillo conmemorativo y ha destacado "su trayectoria deportiva como amazona, su compromiso y apoyo al mundo de la hípica y su especial vinculación con Sevilla, de la que es Hija Adoptiva desde 1995", según ha informado el Consistorio en una nota.

El acto ha tenido lugar en el marco del II Concurso Hípico de Saltos Ciudad de Sevilla y el X Campeonato de España de Veteranos, que se celebra este fin de semana en el hipódromo de Pineda. En concreto, el homenaje se ha celebrado tras la competición por equipos del campeonato, en la que también ha participado la infanta Elena.

Junto al alcalde, en el homenaje ha participado Rodrigo Molina, presidente del Real Club Pineda, que ha abierto sus puertas con acceso gratuito para que todos los aficionados a la hípica puedan disfrutar de la competición.

Esta segunda edición del Concurso Hípico cuenta con 187 caballos inscritos y nueve pruebas oficiales, con saltos de entre 1,30 y 1,50 metros. Entre sus principales novedades destaca el ascenso de categoría, que pasa de cuatro a cinco estrellas (CSN5), la máxima distinción a nivel nacional. Además, el certamen ha elevado su dotación en premios hasta los 33.500 euros y tiene como prueba estrella el Gran Premio Ciudad de Sevilla, con obstáculos de 1,50 metros, que se disputa este sábado.