Sevilla tendrá un gemelo digital de la ciudad para mejorar la gestión turística

Archivo - Imagenes de recurso de turistas por el centro de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado el contrato para la realización de un gemelo digital urbano de la ciudad, dentro del proyecto Sevilla NODE , una iniciativa "innovadora que transformará la gestión turística y urbana de la ciudad, consolidándola como una Smart City de referencia".

La empresa que realizará está actuación es Esri España Soluciones Geoespaciales S.L, con un valor de 697.625,5 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de seis meses, según el documento de adjudicación consultado por Europa Press.

Los trabajos incluyen el vuelo combinado de lídar y foto digital multivista, captura de mobile mapping y servicios de procesamiento de imágenes y publicación web 3D.

La empresa es la única distribuidora autorizada de ArcGIS Reality, compatible con la infraestructura que el Ayuntamiento ya tiene contratada, para la generación de la malla 3D.

Este contrato está financiado en el marco de la convocatoria de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la red de destinos turísticos inteligentes, promovida por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

SEVILLA NODE, UN PROYECTO PARA TRANSFORMAR LA GESTIÓN TURÍSTICA

Esta actuación está dentro del proyecto Sevilla NODE. Esta iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad busca transformar la gestión turística y urbana. Para ello, se basa en una plataforma de inteligencia de ciudad apoyada por un gemelo digital y tecnología avanzada para la recopilación de datos. "Este enfoque permitirá optimizar la gestión turística y los servicios públicos, beneficiando tanto a visitantes como a residentes".

Entre las actuaciones previstas, destaca la digitalización de recursos emblemáticos como las Murallas de la Macarena y los edificios de la Exposición Iberoamericana del 29, facilitando su gestión y conservación. Además, el proyecto contempla la redistribución del gasto turístico para equilibrar el impacto en áreas con alta densidad de visitantes, fomentando un crecimiento más equilibrado para los residentes.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento recibió más de cinco millones de euros para la implementación del proyecto.

Sevilla forma parte de los 250 destinos que participaron en la convocatoria de ayudas del Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos del Gobierno de España, financiado con 96 millones de euros. Con un presupuesto máximo financiable de 6 millones por proyecto, Sevilla NODE se convierte en una de las iniciativas más destacadas de esta línea, recogida en el Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En febrero de 2025, Sevilla renovaba su distintivo como Destino Turístico Inteligente Adherido, tras superar con éxito el proceso de revisión del diagnóstico del programa Destino Turístico Inteligente (DTI), promovido por la Secretaría de Estado de Turismo.