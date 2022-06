Sevilla (US) participa en los dos primeros programas de doble máster del proyecto universitario europeo Ulysseus

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) es una de las impulsoras de los dos primeros programas de doble máster puestos en marcha por la universidad europea Ulysseus. El acuerdo para la constitución de estos dos nuevos títulos ha sido firmado por los rectores de la US, Miguel Ángel Castro, y de MCI | The Entrepreneurial School, Andreas Altmann, durante el encuentro que Ulysseus celebra desde este lunes y hasta el miércoles 8 de junio en la Haaga-Helia University of Applied Sciences de Helsinki.

La US y MCI serán las instituciones que asumirán conjuntamente la docencia de ambas dobles titulaciones. En concreto, se trata del Doble Máster en Ingeniería de Tecnología de los Alimentos, Industria y Ciencia (Programa de Tecnología de los Alimentos y Nutrición) y el Doble Máster en Mecatrónica y Smart Technologies y Diseño e Ingeniería de Productos e Instalaciones Industriales en PLM y BIM Enviroments, tal como ha informado la institución académica en una nota.

La creación de estas dobles titulaciones supone un paso adelante a partir del trabajo ya desarrollado en el último encuentro de Ulysseus en la ciudad eslovaca de Kosice en abril de 2022. Se trata de un gran avance, que plasma la visión de Ulysseus de impulsar oportunidades de movilidad y fortalecer la cooperación entre las universidades socias.

Miembros de la comunidad Ulysseus están participando en Helsinki en el segundo encuentro Ulysseus. Desde este lunes 6 de junio hasta el miércoles 8, el equipo de Ulysseus trabaja en el campus de Pasila de la Haaga Helia University of Applied Sciences, uno de los miembros de la alianza. A la cita, asisten representantes académicos y miembros del personal de las seis universidades socias: la Universidad de Sevilla (España), Université Cote D'Azur (Francia), University of Genoa (Italia), Technical University of Ko*ice (Eslovaquia), MCI | The Entrepreneurial School (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia).

Los discursos de Minna Hiillos, presidenta y CEO de Haaga-Helia University of Applied Sciences, y Castro han subrayado la importancia de los valores europeos del respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el gobierno de la ley y los derechos humanos en el actual contexto de crisis y la guerra en Ucrania. Además, ambos han explicado cómo Ulysseus continúa construyendo espacios de aprendizaje libres e inclusivos para desarrollar programas científicos y sociales en el corazón de Europa.

Durante la sesión inaugural, Petri Honkonen, ministro de Ciencia y Cultura de Finlandia, y la concejal de Educación de la ciudad de Helsinki, Nasima Razmyar, han dado la bienvenida a la comunidad Ulysseus a Helsinki y han destacado la importancia de la alianza para redefinir la educación y la investigación para un nuevo sistema que fortalezca los valores Europeos.

De forma paralela, casi 40 estudiantes de máster de las seis universidades socias de Ulysseus trabajan estos días conjuntamente en el Ulysseus Entre Camp. Se trata del primer encuentro de formación presencial de la alianza. Gracias a esta actividad, los estudiantes podrán mejorar su conocimiento en el campo del emprendimiento. En línea con los valores de Ulysseus, este curso presencial contribuirá al desarrollo de las regiones y la sociedad y a la reducción de la brecha de competencias.