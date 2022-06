La Universidad de Sevillla quiere ubicar los centros de innovación de aeronáutica, energía y agroalimentación en Cartuja

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) quiere ubicar en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja tres centros de innovación relacionados con la aeronáutica, la energía y la agroalimentación que se sumarían al que espera inaugurar antes del 1 de agosto en terrenos del Puerto de Sevilla. En materia de infraestructuras, la US espera también la aprobación de la Junta de Andalucía a la solicitud de venta o cesión de tres espacios (la actual Politécnica en Los Remedios, el edificio de Ciudad Jardín y de la parcela entre la Facultad de Farmacia y el Colegio Hernando Colón, en Reina Mercedes) para obtener liquidez con la que poder abordar los proyectos del nuevo aulario de la Politécnica en la Cartuja y Agronómica en el campus de la Olavide, así como las nuevas facultades de Farmacia y Medicina.

Así lo ha detallado el rector de la US, Miguel Ángel Castro, durante una entrevista con Europa Press, en la que ha anunciado, igualmente, que hay otros dos proyectos en "estado embrionario" para remodelar tanto la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, ambas ubicadas en el campus de Reina Mercedes. Para todos estos proyectos, Castro recuerda que tanto la US como las universidades andaluzas han reclamado a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas del 19 de junio un modelo de financiación con planes plurianuales de inversiones. "En tanto esto ocurra, nosotros la única posibilidad que tenemos es vender activos", señala, para apostillar: "Es un buen momento para realizarlo".

El mapa de centros de investigación y transferencia del conocimiento que la US tiene diseñado suma cuatro equipamientos. El primero de ellos, que entrará en servicio en pocos meses, es el del Puerto de Sevilla y se ha realizado con recursos (75% del total) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020 y de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, la US ha amarrado 23 millones de euros --gracias a aportaciones como las de Fada Catec, entre otros-- para un centro aeroespacial en Cartuja, con un protagonismo relevante de las naves no tripuladas. En el mismo Parque Científico y Tecnológico, la US trabajará en el Pabellón de Europa con Endesa en estudios energéticos y, por último, está elaborando una "propuesta" con universidades portuguesas para presentarla al programa Interreg para abrir un centro de innovación sobre agroalimentación. La US está entre las 75 instituciones universitarias del mundo referentes en esta materia.

ESPACIO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

De cara al futuro, el rector de la Universidad de Sevilla sostiene que la pandemia "ha generado muchísimas heridas pero ha hecho que nos fortalezcamos y que tengamos grandes oportunidades". En este punto, destaca el impulso que desde la US como presidenta de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) se le ha dado a la creación de un Espacio Iberoamericano de Educación Superior con el que "desde el talento, tener un papel que quizás debió tener en el pasado y que no ha tenido", en referencia a la región latinoamericana.

En este sentido, Castro alude a la declaración firmada en el seno de la AUIP en la que se pide a los jefes de Estado latinoamericanos que firmen un acuerdo para desarrollar un Espacio Iberoamericano de Educación Superior "inspirado en el europeo", donde las titulaciones y las universidades, a partir de criterios objetivos de "aseguramiento de la calidad, fueran reconocibles e intercambiables" para generar un espacio de "desarrollo y modernización".

Al mismo tiempo, la AUIP solicita a los jefes de Estado latinoamericanos que "inicien un planteamiento de gran proyecto de movilidad inspirado en el Erasmus, con aportaciones económicas de todos los países de la región, para que se produzca una movilidad creciente de estudiantes, investigadores, docentes y gestores". "Con lo uno y con lo otro, estaremos en disposición de poder ser protagonistas relevantes de esta mundo cambiante en esta primera mitad del siglo XXI", remarca el rector de la US.

Por último, Miguel Ángel Castro pone el acento en el "espacio relevante y protagonista" que ocupa la US en la reflexión abierta para la revisión y actualización del Espacio Europeo de Educación Superior. "La Universidad de Sevilla es hoy una de las 41 en Europa que coordina alianzas europeas --proyecto Ulysseus European University-- y estamos llamados a hacer una propuesta de futuro sobre cómo debe ser el Espacio Europeo en la próxima década".

"Lo sanitario ha venido y nos ha pegado un palo enorme pero, con independencia de eso, antes había un proyecto europeo y ahora estamos francamente mejor posicionados", subraya, en alusión al efecto que la pandemia ha tenido en los retos pendientes de la Universidad. Sobre esas consecuencias en el ámbito concreto de la US, Castro resalta que "hemos salido con solvencia adecuada". "Hemos vuelto a las actividades programadas, hemos conseguido incorporar métodos alternativos para garantizar los derechos académicos e incorporado técnicas complementarias que eran posibles y no se utilizaban y ya se usan de manera masiva", sentencia.