La sevillana Grupo Insur celebra 80 años "construyendo futuro" a través de la inspiración, el legado y el compromiso

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario, celebrará este sábado la fecha exacta de los 80 años de su fundación. La compañía sevillana conmemora ocho décadas de trayectoria en las que ha crecido, evolucionado y consolidado su liderazgo, manteniéndose fiel a sus valores fundamentales, que pasan por la sostenibilidad, la innovación, la confianza y la cercanía.

Según ha explicado el presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar, "para nosotros celebrar 80 años es un hito que nos llena de orgullo, no es solo un aniversario de una empresa, es la conmemoración de una trayectoria forjada por la dedicación y el compromiso de miles de personas".

Desde sus orígenes en 1945, Grupo Insur "ha sabido mirar más allá", iniciando un camino "con visión y determinación" que lo ha llevado a convertirse en una de las compañías referentes del sector inmobiliario en España.

En su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor, Grupo Insur afronta los retos futuros con el propósito de seguir liderando un sector en plena transformación. "Este aniversario no es el final de un camino, sino el impulso para los próximos 80 años, inspirando y creando valor de la mano de todos nuestros socios y colaboradores", ha precisado Pumar.

CAMPAÑA '80 AÑOS INSPIRANDO JUNTOS'

Una de las acciones del 80 aniversario consiste en la campaña corporativa '80 años inspirando juntos', que busca convertirse en un homenaje "a todos los que han formado parte del camino", desde clientes, empleados y accionistas, hasta colaboradores y socios.

"El 80 aniversario es un momento para reflexionar, pero, sobre todo, para celebrar, por eso con esta campaña queremos agradecer y reconocer a todos los que han sido parte de este viaje", ha explicado la directora de Cliente, Comunicación e Innovación de Grupo Insur, Raquel Bravo.

En ese sentido, la campaña supone "una invitación abierta a la creación de nuevas historias de éxito". "Durante este periodo, seguiremos conectando con nuestras audiencias y demostrar cómo la innovación y el trabajo en equipo han sido y seguirán siendo el corazón de nuestra empresa", ha apuntado Bravo.

La campaña se desarrollará durante los próximos meses a través de acciones en medios de comunicación, redes sociales, eventos institucionales y acciones internas dirigidas a sus equipos.

"El lema 'Inspirando Juntos' no podría ser más acertado, porque en estas ocho décadas, nuestro éxito ha sido el reflejo de la pasión compartida con nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y el apoyo de las comunidades a las que servimos", ha señalado Pumar.

GRAN EVENTO EN EL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

La serie de acciones y actos conmemorativos culminarán el próximo 24 de septiembre con un evento en el Real Alcázar de Sevilla, donde acudirán representantes políticos e institucionales del sector inmobiliario y patrimonial, así como accionistas, clientes, empleados y profesionales de la información, entre otros.

Durante el evento, además de repasar su historia, grandes hitos y desafíos, se avanzarán las prioridades de los próximos años y la evolución del sector inmobiliario ante los retos actuales del mercado.

En línea con esta visión, la compañía ya trabaja en su nuevo Plan Estratégico 2026-2030, una hoja de ruta que marcará las prioridades para los próximos años y que busca reforzar su posición en el mercado a través de un crecimiento sostenible, la digitalización de procesos, la excelencia operativa y el compromiso con el entorno social y ambiental.