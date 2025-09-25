'Sevillasemueve' respalda el tranvibús: "prioriza el transporte público y garantiza su eficiencia"

Archivo - Vista general de las obras del Tranvibús de la Avda de las Ciencias, junto a FIBES. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación ciudadana 'Sevillasemueve' ha mostrado su respaldo al proyecto de Bus de Tránsito Rápido, conocido como tranvibús, que desde el próximo lunes 29 de septiembre unirá Torreblanca, Sevilla Este, San Pablo, Santa Justa y Nervión. Así, la asociación, que defiende la movilidad sostenible, ha valorado en una nota de prensa "que se priorice el transporte público con medios que garanticen su eficiencia".

Según ha indicado la entidad, el nuevo servicio de Bus de Tránsito Rápido es "capaz de desplazarse con una velocidad similar a la de un tranvía moderno. Gracias a los carriles exclusivos, la prioridad semafórica y el embarque por todas las puertas, se permite reducir hasta en un 50% los tiempos de recorrido frente al bus convencional".

De esta manera, dota a Sevilla Este y Torreblanca de una "conexión rápida con el corazón de la ciudad, lo cual da respuesta a una demanda histórica de unos barrios sistemáticamente maltratados en materia de transporte público".

Según ha afirmado la citada nota, en los últimos días, el debate público "se ha desarrollado en torno a un vídeo viral donde se observa un gran atasco en uno de los sentidos de la Avenida de las Ciencias, principal arteria de Sevilla Este y recorrida a lo largo por el nuevo tranvibús, entonces aún sin servicio de pasajeros".

Frente al revuelo, 'sevillasemueve' recuerda que "es habitual que en los primeros días de modificaciones del viario se produzca congestión mientras el tráfico se adapta, lo que los técnicos llaman 'evaporación del tráfico'". Así, han explicado que "ante la reducción de carriles, toma varias semanas que los conductores se habitúen a tomar otras rutas o cambiar sus hábitos de transporte, entre ellos pasar al transporte público, una de las virtudes que debe traer el nuevo servicio de tranvibús".

Ante las críticas en prensa y redes, el presidente de la asociación, Manuel Fernández, ha animado a "no caer en la precipitación: Un servicio que supone una mejora sustancial de la oferta de transporte no puede ser considerado un fracaso antes de arrancar a funcionar".

La asociación ha respaldado iniciativas que reduzcan la sistémica dependencia del automóvil en la ciudad, recordando que "los atascos los provoca el exceso de coches en nuestras calles y la única solución pasa por dar alternativas de movilidad como el tranvibús".

A su vez, han criticado "los dilatados plazos del proyecto", cuyos trabajos se han extendido por casi año y medio. "Que una obra relativamente sencilla se eternice contribuye también al rechazo de los ciudadanos", ha indicado Fernández, "echando de menos una mejor gestión del proyecto por parte del Ayuntamiento".

Asimismo, 'sevillasemueve' ha añadido que "buena parte del éxito y aceptación del servicio responderá a su operación, con buenas frecuencias de paso y, especialmente, la prioridad semafórica". "El tranvibús tiene sistemas para circular sin detenerse en ningún semáforo que en ningún caso deben sacrificarse en favor de la fluidez del tráfico privado", ha recordado la agrupación, que promete estar alerta ante cualquier desviación de los planes iniciales.