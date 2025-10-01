Siete candidatos optan a las elecciones a rector de la US en primera vuelta el 30 de octubre

Archivo - Imagen de archivo de una votación en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete candidaturas se han presentado para concurrir en la Universidad de Sevilla (US) a las elecciones a rector, según ha informado la Secretaría General en la publicación de candidaturas provisionales. Hasta el viernes 3 de octubre está abierto el plazo para la presentación de reclamaciones y rectificaciones.

Para la publicación de las candidaturas provisionales, la US ha realizado un sorteo y el orden es el siguiente: Alfonso Castro, Carmen Vargas, José Luis Gutiérrez, Pastora Moreno, Felipe Rosa, Ángeles Gallego y Ana López, según la información facilitada por la institución académica en una nota de prensa.

Una vez finalice el plazo de presentación de reclamaciones y rectificaciones y analizadas las mismas, se procederá el próximo 7 de octubre a la publicación definitiva de las candidaturas y el día 8 de octubre arrancará la campaña electoral. Las elecciones se celebrarán con el sistema de sufragio universal ponderado, según establece los nuevos Estatutos de la US.

Según el calendario aprobado, del 9 al 29 de octubre, será el período de voto anticipado para la primera votación, que se hará bien en la Secretaría General o en las secretarías de los centros. El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación en horario de 09,00 a 20,00 horas. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector electo.

Si es necesario celebrar una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre será el día que se celebre la segunda votación, también en el mismo horario de 09,00 a 20,00 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones. El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.