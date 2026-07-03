Siete titulaciones de la Universidad de Sevilla sitúan sus notas de corte por encima de 13 puntos sobre 14

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SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha sido, un año más, la universidad con el mayor número de solicitantes de sus títulos de grado en primera preferencia de todo el Distrito Único Andaluz. La US ha recibido 21.175 solicitantes en primera preferencia de un total de 74.616 solicitantes en todo el Distrito Único Universitario de Andalucía, lo que supone un 28,4%. En este sentido, siete de sus titulaciones sitúan sus notas de corte por encima del 13.

El Grado en Medicina ha sido el más demandado, con un total de 2.252 solicitudes. Le siguen Enfermería, con 1.446 solicitantes; Psicología, con 1.034; Educación Primaria, con 937; y Odontología, con 804 solicitudes, detalla en un comunicado.

Por sexos, las titulaciones más demandadas por los hombres en su primera opción han sido Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería en Tecnologías Industriales y Administración y Dirección de Empresa.

Por su parte, las mujeres coinciden con las titulaciones más demandadas en términos absolutos y se decantan por Medicina, Enfermería, Psicología, Educación Primaria y Odontología.

La nota de admisión más alta de la Universidad de Sevilla ha sido de 14,000. La ha logrado una estudiante que ha obtenido plaza en el Grado en Farmacia. Otras notas relevantes de los primeros admitidos en titulaciones de la Universidad de Sevilla han sido de 13,980, obtenida por una estudiante que ha solicitado el Grado en Medicina; así como de 13,975, obtenidas por estudiantes que el próximo curso comenzarán el Grado en Ingeniería Aeroespacial y el Grado en Derecho.

El doble Grado en Física y Matemáticas es un año más la titulación de la Universidad de Sevilla que registra la nota de corte más alta en la primera adjudicación, con un 13,594 sobre 14. El dato supone un descenso de más de 15 centésimas (13,750 en 2025). Le sigue el doble Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas y Matemáticas, con un 13,374. Esta titulación también baja ligeramente respecto a 2025, cuando se situó en 13,450.

El Grado en Biomedicina Básica y Experimental, con un 13,345, sube respecto al curso pasado (13,300) y este año se sitúa como la tercera titulación por nota de corte, por encima del Grado en Ingeniería Aeroespacial, el Grado en Medicina (13,320) y el doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (13,275) y Odontología (13,167).