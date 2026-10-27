Siguen los trabajos para recuperar de la fibra óptica en la zona norte de Sevilla tras incidencia en las obra del metro

Archivo - Imagen de archivo de las obras del metro de Sevilla avanzan en la avenida Doctor Fedriani. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de las compañías de telecomunicaciones trabajan para recuperar el servicio de fibra óptica afectado por una incidencia registrada la tarde de este pasado lunes en en el cableado durante el desarrollo de las obras de la Línea 3 del Metro y que ha afectado a la conexión en varias zonas del centro y norte de Sevilla como la Alameda, Macarena o San Lorenzo.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por Europa Press, los trabajos se han prolongado durante toda la noche pese a que las previsiones iniciales apuntaron a que la incidencia se solucionaría la pasada noche.

Actualmente, los vecinos de esta zona de la ciudad continúan sin conexión a internet y no se ha realizado una nueva previsión sobre la hora en la que se consiga restablecer el servicio.

En contexto, la incidencia se ha producido durante los trabajos de construcción de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, que conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián.