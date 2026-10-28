Sindicato Médico advierte de amenazas a varios sanitarios por parte de un paciente en Villamanrique (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de un médico. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha alertado este miércoles de "un grave episodio" de amenazas e intimidación sufrido por tres trabajadores del consultorio médico de la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa, que se vieron obligados a encerrarse y esperar la llegada de la Guardia Civil ante la "actitud agresiva" de un paciente.

Según ha explicado el sindicato en una nota, los hechos ocurrieron este pasado martes, 27 de octubre, alrededor de las 15,00 horas, cuando el centro se encontraba al final de su jornada. Según el relato de los profesionales afectados, el paciente acudió al centro solicitando atención por un dolor de cabeza y malestar, al mismo tiempo que también exigía que se le dispensara metadona, pese a haber acudido fuera del horario establecido para su recogida y después de la hora asignada para su cita.

Ante la "imposibilidad" de atender esta petición en esas circunstancias, el paciente comenzó a mostrar una "actitud agresiva", recorriendo la entrada del centro y elevando la voz para protestar por la negativa, ha detallado la organización sindical.

En este sentido, ha señalado que la situación fue escalando hasta que manifestó que "no se marcharía sin recibir la metadona y profirió amenazas contra los trabajadores si no accedían a sus exigencias". Ante la "gravedad" de lo ocurrido, el personal administrativo avisó a la Guardia Civil, mientras que una de las trabajadoras activó también el aviso a través de la aplicación AlertCops.

Según ha explicado el Sindicato Médico, en un momento del incidente, cuando el paciente salió del centro, los tres trabajadores aprovecharon para cerrar la puerta y permanecer encerrados en las instalaciones hasta la llegada de los agentes. La situación se prolongó durante aproximadamente media hora, desde las 15,00 hasta pasadas las 15,25 horas, cerca de las 15,30 horas, cuando los profesionales pudieron finalmente abandonar el centro con seguridad.

En este contexto, la organización sindical ha señalado que es "absolutamente inaceptable que los profesionales sanitarios tengan que afrontar situaciones de intimidación y amenazas mientras desempeñan sus funciones". "La negativa a dispensar una medicación fuera del horario establecido no justifica en ningún caso las amenazas ni las conductas intimidatorias", ha recriminado.

A su juicio, "los profesionales deben poder desarrollar su labor con seguridad, aplicando los procedimientos establecidos y sin verse sometidos a presiones o coacciones". Por ello, desde el sindicato han trasladado su apoyo y solidaridad a los trabajadores afectados y han reclamado que se adopten las medidas necesarias para "prevenir nuevos episodios de esta naturaleza, reforzar la seguridad en los centros sanitarios y garantizar una respuesta efectiva ante cualquier amenaza contra el personal sanitario".