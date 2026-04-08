Sindicato Médico lamenta amenazas y coacciones a una médico en el centro de salud de Arahal (Sevilla)

Centro de salud de Arahal (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha lamentado amenazas y coacciones a una médico del centro de salud de Arahal (Sevilla) por parte de un paciente en la tarde del martes 7 de abril.

Según ha relatado la entidad en una nota, la médica agredida estaba finalizando su consulta "cuando una usuaria se acercó a su puerta para hablar con ella, pese a no tener cita previa asignada".

Tras asegurarle la médica que "no podía atenderla" para expedir un certificado médico, "aproximadamente media hora después, al puesto de trabajo de la médica se acercó un familiar de la usuaria quien empieza a coaccionar y amenazar verbalmente, todo ello con una actitud violenta y agresiva con golpes al mobiliario, a la profesional sanitaria para que hiciera el certificado".

El sindicato ha indicado que la médica "pulsó el botón de auxilio pero se encontraba deshabilitado, por lo que tiene que salir hacia al mostrador para pedir ayuda al resto de compañeros".

En ese momento, "se dio aviso a la Guardia Civil y al llegar, el presunto agresor se marchó, teniendo que estar la médica oculta en el mostrador para no ser vista con un ataque de ansiedad".

La entidad ha indicado que la profesional sanitaria "está realizando toda la documentación necesaria para denunciar los hechos" y han mostrado su condena ante esta nueva agresión. En esta línea, han pedido a las autoridades competentes capacidad para "poder denunciar de oficio este y otros casos de agresiones a médicos".

"No podemos permitir que acudir a trabajar se convierta en una situación de riesgo. Proteger a nuestros profesionales es una responsabilidad institucional ineludible", ha afirmado.

Se trata de la segunda agresión médica en la provincia registrada en los últimos cinco días, tras la ocurrida el pasado domingo en el centro de salud de Lora del Río (Sevilla). En dicho suceso, fue una agresión física a un médico por parte de un paciente.