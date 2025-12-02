Sindicatos aseguran que la caída de paro en Sevilla no implica mejora de vida de trabajadores: "Viven con incertidumbre"

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla (Andalucía, España) en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han señalado este martes que, aunque la bajada del paro en Sevilla refleja una mejora en los indicadores macroeconómicos, no se traduce en una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores, que siguen "viviendo con incertidumbre". Ambos sindicatos han reclamado que esta evolución positiva de los datos se convierta en derechos, estabilidad laboral y salarios dignos. Así, a raíz de los datos publicados por el Ministerio, han advertido también de la persistente brecha de género y de las dificultades que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral y afrontar la temporalidad, entre otros retos estructurales del empleo.

La valoración llega tras conocer este martes que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 6.934 personas en noviembre en Andalucía en relación al mes anterior (-1,15%) hasta los 595.328 desempleados. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Concretamente, por provincias, Sevilla ha sido la que ha registrado una bajada de paro más acentuada (-2.240). Además, según los datos de empleo de noviembre facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia de Sevilla ha registrado un aumento de 4.112 cotizantes en la Seguridad Social, hasta las 846.225 personas.

Al respecto, el secretario de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha afirmado en una nota que "la clase trabajadora sevillana sigue viviendo con incertidumbre pese a la bajada del paro y pide a las empresas que repartan los beneficios".

"LA SOCIEDAD DEL DESASOSIEGO"

"Es, básicamente, el resultado de un modelo económico que reparte mal", ha manifestado el secretario, al tiempo que ha apostillado que algunos economistas tildan esta "realidad de 'la sociedad del desasosiego'" que consiste en "una sociedad donde los indicadores macroeconómicos mejoran, pero la mayoría de la clase trabajadora sigue viviendo con incertidumbre".

Esto es, prosigue, "un modelo que premia beneficios y congela salarios, que convierte lo estructural en responsabilidad individual; y que repite que la economía va bien mientras la ciudadanía se pregunta de qué economía están hablando".

"Desde CCOO de Sevilla no queremos una Sevilla que funcione bien solo en los informes macroeconómicos. Ya hemos demostrado que se puede crear empleo estable, subir salarios y aumentar la productividad al mismo tiempo. Ahora toca que ese avance llegue a todas las personas trabajadoras que lo hacemos posible", ha informado Lebrón.

BRECHA SALARIAL Y DIFICULTAD PARA JÓVENES

Por su parte, desde UGT Sevilla, la secretaria de Organización, Elo Cazorla, ha resaltado que la mejoría en los datos "no puede ocultar las profundas desigualdades que seguimos arrastrando".

"Las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas desempleadas y la brecha salarial es tan grande que, según las estimaciones actuales, las mujeres ya están trabajando gratis si comparamos su salario con el de los hombres", ha apostillado en este sentido.

Además, ha apuntado la situación de los jóvenes en cuestión de empleo, que "siguen encadenando temporalidad y enormes dificultades para acceder a su primer empleo".

Por todo ello, UGT ha reclamado "políticas mucho más ambiciosas, más recursos públicos para la inserción laboral y más control frente a la precariedad y la economía sumergida".

"La creación de empleo debe traducirse en derechos, estabilidad y salarios dignos para toda la clase trabajadora de Sevilla, ha concluido Cazorla.

Prosiguiendo con los datos sevillanos, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno, la agricultura y la industria, los sectores productivos que" han mostrado un mejor comportamiento" en el último año con descensos del 13,29 % y del 8,95 % de desempleados respectivamente. Por otro lado, el paro registrado cayó en ambos sexos, especialmente en las mujeres; en todos los tramos de edad, sobre todo, en el de 25 a 44 años. La tasa de paro registrado se situó en el 14,72 % sobre la población activa, que supone 1,36 puntos inferior respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, el grupo de trabajadores de entre 25 a 44 años han visto una reducción del 9,90 % en el caso de los hombres y del 8,39 % en el caso de las mujeres. En total, el paro masculino se ha reducido un 8,14 % en Sevilla respecto a noviembre de 2024 y un 6,51 % entre las mujeres.