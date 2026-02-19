Sindicatos aseguran que "no existen informes técnicos que avalen" la externalización de limpieza de colegios en Sevilla

Manifestación convocada por los sindicatos contra la propuesta del Ayuntamiento para la externalización del servicio de limpieza municipal. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que conforman el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han marchado este jueves desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza Nueva para mostrar su rechazo a la propuesta de externalización del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad por parte del Gobierno municipal.

El secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha defendido que "no hay ni un informe económico, ni administrativo, emitido por los propios directores de sus áreas, o por la propia Intervención, que impida que se puedan prestar servicios con los medios propios, es decir, con la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sevilla".

Según una nota remitida por el sindicato, Román ha pedido al alcalde "que contrate lo que ya tiene presupuestado", al mismo tiempo que ha asegurado que la negociación con el Consistorio "es nula y en materia de Recursos Humanos es bastante opaca".

Los sindicatos han indicado que han elaborado una propuesta, "respaldada por el propio director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que indica que es posible contratar esas plazas".

En dicho informe, se dice que "con el 80 % de las plazas municipales se podría afrontar la limpieza de todos los edificios, de todos los colegios", ha precisado Román. "Esto no costaría más que 3 millones de euros de lo que está pagando ahora, que ya lo tienen ahorrado en el Ayuntamiento".

"El señor alcalde no responde siquiera, no ha hecho ningún análisis; tampoco responde el delegado de Recursos Humanos, ni el de Hacienda, ni el director de Planificación; lo que plantean es simplemente es qué personas se van a quedar paradas", ha afirmado Román.

CSIF ha llamado la atención sobre los movimientos en plantilla que "se van producir próximamente a través de promoción interna". Román ha indicado que cuando el personal laboral de Ayuntamiento "se presente a exámenes de categoría superior, subirá; la gran mayoría que se encuentra de servicio de limpieza va a subir".

En esta línea, ha señalado que "al quedar esas plazas vacantes para futura oferta pública, el alcalde no los va a utilizar: va a prescindir de ellas. Si usted va a meter 380 limpiadores de fuera, es porque usted va a prescindir de 380 empleos públicos".

"Está en su mano resolverlo, utilice usted el dinero que ha ahorrado en las plazas, contrate; haga usted eso y se acabó el conflicto que ha generado usted mismo; o bien garantícenos que no se perderá ningún puesto: esos 636 puestos que él dice que no se pierden", ha subrayado.

La manifestación ha llegado a la Plaza Nueva donde se ha celebrado el Pleno ordinario del Ayuntamiento. Durante la sesión, el alcalde, José Luis Sanz, ha defendido la propuesta de externalización y ha asegurado que "no la va a retirar".

Sanz ha asegurado que ha pedido a los sindicatos "la relación de esas 300 personas a las que vamos a perjudicar", una propuesta que "no ha tenido respuesta", al mismo tiempo que ha defendido que "no ha roto ninguna negociación".

"El que afecte a la alteración de la normalidad al día a día de la ciudad tendrá que asumir sus responsabilidades de todo tipo", ha señalado.