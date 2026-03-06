Sindicatos y Ayuntamiento Sevilla se emplazan a una nueva reunión el miércoles 11 para "mejorar los servicios públicos"

Imagen de archivo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un encuentro con los sindicatos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y el comité de empresa de la plantilla municipal se han reunido este viernes para abordar la situación de los servicios públicos tras el anuncio del nuevo plan de limpieza de los colegios que ha provocado diversas movilizaciones de los sindicatos.

Ambas partes han destacado la cordialidad del encuentro y han acordado una nueva reunión el próximo miércoles 11 de marzo con la presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

El delegado de Recursos Humanos del Consistorio, Ignacio Flores, ha asegurado que ha sido una reunión "larga y cordial" en la que "los sindicatos han trasladado sus propuestas para la mejora de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".

"Seguimos teniendo la mano tendida para mejorar, entre todos, los servicios públicos que los ciudadanos reciben de su Ayuntamiento", ha destacado en un audio remitido a los medios.

Por otro lado, el comité de empresa ha asegurado que las movilizaciones de la plantilla "han provocado un cambio positivo en la actitud del equipo de gobierno, lo que abre la puerta a una negociación real que permita evitar la destrucción de empleo público".

En esta línea, han insistido en el encuentro en el "rechazo a la privatización del servicio, defensa del empleo público y protección de los puestos de trabajo de las 300 familias afectadas".

Pese a los avances, los sindicatos han confirmado que "no se paralizan las movilizaciones previstas" y han señalado que "intensificarán las medidas de presión si no se produce avances reales". En la agenda hay prevista una huelga indefinida del personal en el mes de abril.

"El objetivo sindical es alcanzar una solución en el menor plazo posible, preferiblemente antes de la Semana Santa, para que cualquier acuerdo pueda tramitarse con la urgencia necesaria a través de la Junta de Gobierno, la Delegación de Hacienda y el Pleno municipal", ha indicado en un comunicado.

La reunión entre ambas partes se ha producido tras la aprobación este miércoles en la Junta de Gobierno Local del Plan 'Colegios Limpios'. Ese mismo día, representantes del comité de empresas realizaron un encierro en dependencias de la Casa Consistorial en señal de protesta. Un encierro que finalizó cerca de la noche tras una llamada del primer edil para fijar una reunión entre ambas partes.

Asimismo, los sindicatos mantienen desde el 23 de febrero una concentración en Puerta Jerez que se va a prologar en principio hasta el próximo 11 de marzo. Anteriormente, realizaron una manifestación el pasado 19 de febrero desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza Nueva.

El plan del Ayuntamiento contempla, "como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato".

El plan de actuaciones se dividirá de forma que desde el 1 de septiembre al 30 de junio, periodo lectivo, se contemplarán 201 días de prestación, mientras que continuará en periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad.

Además, el proyecto incorpora maquinaria específica en cada centro educativo, según el Ayuntamiento, "cada colegio contará, como mínimo, con una fregadora eléctrica y una sopladora".

Desde la presentación de la propuesta en enero, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reiterado en varias ocasiones que este cambio "no supone la pérdida de empleo de ningún trabajador".