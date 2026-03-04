Los sindicatos se encierran en el Ayuntamiento de Sevilla ante la aprobación de la externalización de la limpieza

Encierro de los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla en la Casa Consistorial - CSIF SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han iniciado este miércoles un encierro en la Casa Consistorial en señal de protesta por la aprobación prevista para este día de la externalización del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad.

Según ha señalado el presidente del comité de empresa y representante de CCOO, Jorge Menacho, a Europa Press, el encierro "va a durar lo que haga falta". "Se está haciendo sin conocimiento y sin negociación con las entes sociales", ha remarcado.

En esta línea, el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha indicado que "continúan ofreciendo la mano tendida para sentarse a negociar y poder valorar de qué manera se afecta en lo más mínimo a la plantilla". "La situación es que se ha tomado una decisión unilateral, la situación es que se vulneran los derechos fundamentales de información a la plantilla", ha asegurado.

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mostrado su respaldo al encierro y ha anunciado su participación en el mismo.

En una nota remitida por el partido, Sánchez ha lamentado la decisión del Gobierno municipal que califican como "especialmente grave que se haya adoptado por la vía de urgencia, sin transparencia ni debate previo". Por ello ha pedido que se remita a los grupos de la oposición "el acuerdo completo y toda la documentación que lo acompaña".

En este sentido, IU ha señalado que "teme que se haya podido incurrir en alguna irregularidad administrativa, que el expediente pueda contar con informes contrarios de la Intervención municipal o incluso que esta decisión supere el techo de gasto, lo que obligaría a revisar el acuerdo adoptado".

El portavoz municipal de IU ha señalado que "la privatización de la limpieza de los colegios públicos no solo supone un ataque al empleo público y a las condiciones laborales de las plantillas, sino también un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos municipales".

"Desde Izquierda Unida vamos a estar al lado de quienes defienden lo público. Por eso participamos en este encierro y vamos a seguir trabajando para impedir que se privatice un servicio esencial para nuestros colegios", ha concluido Sánchez.

Anteriormente, esta mañana, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, en un audio remitido a los medios, ha criticado la convocatoria de la Junta de Gobierno Local urgente.

"Lo hace despreciando el diálogo, sin negociar con nadie, sin escuchar a la comunidad educativa ni a los sindicatos. Gobierna con el ordeno y mando, despreciando los servicios públicos y usando una vía poco transparente", ha afirmado.

UN MÍNIMO DE 387 TRABAJADORES

La propuesta del Ayuntamiento contempla, "como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato".

En un comunicado, el Consistorio ha detallado los datos de este nuevo plan. Según concreta, actualmente el servicio municipal dispone de 474 empleados de personal laboral propio adscrito al servicio de limpieza distribuidos en 250 edificios. De los mismos, 108 son centros educativos, mientras que los turnos de los empleados se encuentran distribuidos en jornada de mañana y tarde, excepto en el caso de los centros educativos, en los que solo resulta efectiva la jornada de tarde.

"Este número de empleados adscritos al servicio de limpieza municipal y el número total de edificios atendidos arroja una media aproximada de 1,9 empleados por edificio, resultando claramente insuficiente para cubrir las necesidades específicas, intensivas y diferenciadas que requiere la limpieza de los colegios públicos", ha apostillado.

El plan de actuaciones se dividirá de forma que desde el 1 de septiembre al 30 de junio, periodo lectivo, se contemplarán 201 días de prestación, mientras que continuará en periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad.

Con este contrato, según el Ayuntamiento, los colegios pasarán a tener un limpiador en horario de mañana, algo que, actualmente, "no sucede". Del mismo modo, el trabajo será supervisado "para su buen desarrollo por figuras de directores y supervisores". Además, se dispondrá de "informes de calidad del servicio siempre que se soliciten". Cada lote contará con 1 director y tres encargados con el objetivo de "velar, inspeccionar y controlar la limpieza de cada uno de los colegios".

Desde la presentación de la propuesta en enero, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reiterado en varias ocasiones que este cambio "no supone la pérdida de empleo de ningún trabajador".

"Mi responsabilidad es intentar resolver un problema y he tomado una decisión para resolver un problema", afirmaba Sanz en el último pleno del Ayuntamiento.