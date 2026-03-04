Ayuntamiento de Sevilla remarca la "mano tendida" a los sindicatos "a pesar de su actitud al levantarse de la mesa"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una reunión con los sindicatos - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este miércoles que "este gobierno siempre ha tenido la mano tendida al diálogo con los sindicatos, a pesar de que su actitud ha sido, hasta ahora, levantarse de la mesa de negociación y organizar actos de acoso a los concejales".

En una nota remitida por el Ayuntamiento, Bueno ha señalado que "se han mantenido al menos seis reuniones en los últimos meses solo para tratar este tema de la limpieza de los Colegios". "Fueron ellos, los sindicatos, los primeros en conocer la propuesta de externalización de la limpieza, pues antes de que el alcalde lo contara en rueda de prensa se lo trasladó directa y personalmente a los representantes sindicales", ha afirmado.

El portavoz ha asegurado que en todas las reuniones han pedido a los sindicatos "que trasladen el listado de los supuestos trabajadores afectados poder estudiar caso a caso cada circunstancia".

"A día de hoy ningún sindicato ha trasladado ningún problema concreto, por lo que no se ha podido estudiar ninguna solución", ha indicado.

Bueno ha subrayado que "ante esta actitud de lealtad y respeto del equipo de gobierno con los representantes sindicales, el Ayuntamiento ha encontrado por su parte escraches y actos de acoso a los concejales"

Por otro lado, el portavoz ha remarcado que el gobierno municipal "ha reforzado como nunca los servicios municipales con más mesas de negociación que el PSOE en años anteriores, más de 200 nuevas incorporaciones a limpieza y porterías y mejora real de las condiciones laborales del personal municipal"

Asimismo, Bueno ha pedido al PSOE y a los sindicatos "responsabilidad y que dejen de engañar, ya que lo último que hará este equipo de gobierno es poner en riesgo el empleo público". "La demagogia puede servir para ensuciar la política, pero no para limpiar los colegios", ha afirmado.

El portavoz ha insistido en que "no se pierde ningún puesto de trabajo, al contrario se gana empleo, se refuerza la limpieza en los edificios municipales y se garantiza la mejora de la limpieza en los colegios". Ha añadido que "este equipo de gobierno, al contrario que otros, en dos años está resolviendo problemas endémicos que había en esta ciudad. No podemos consentir que nuestros niños tengan colegios llenos de mugre y suciedad".

"No entendemos que ahora se critique este modelo cuando el PSOE lo aplica donde gobierna: Dos Hermanas, La Rinconada o Camas, y lo aplicó en Madrid o en la Junta de Andalucía. También IU, que tiene externalizada la limpieza de los servicios públicos en Zamora", ha señalado.

En esta línea, Bueno ha señalado que "el propio PSOE lo hizo en otros edificios municipales: externalizó la limpieza al igual que lo hizo con el servicio de parques y jardines". Ha añadido que "es incomprensible criticar lo que ellos hicieron ya en Sevilla y ahora hacen en La Rinconada. El mismo día que critican a este gobierno, aprueban la externalización de la limpieza viaria en La Rinconada".