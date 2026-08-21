Los sindicatos lamentan el accidente laboral mortal de Alcalá (Sevilla): "El 21 este año y el quinto en un mes"

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ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CSIF de Sevilla han lamentado la muerte de un trabajador en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por una caída en altura desde el techo de una nave, y han alertado de que 22 trabajadores han perdido la vida en lo que va de año en la provincia de Sevilla, uno cada diez días y que el de este viernes ha sido el quinto accidente mortal en un mes.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Sergio Montero, ha subrayado que "las caídas en altura son una de las causas más comunes de accidentes de trabajo mortales en nuestra provincia y, cada vez que se producen, ocurren porque ha habido un fallo en la prevención de riesgos laborales".

Ante esta situación, el sindicalista ha hecho un llamamiento a los empresarios de la provincia para que "cumplan lo que establece la ley, formen a los trabajadores y trabajadoras como es debido" y les proporcionen los equipos de protección necesarios "para que no tengan que jugarse la vida por ganar una nómina".

Por su parte, CSIF Sevilla ha emitido un mensaje a través de redes sociales en el que se ha apenado por un nuevo fallecimiento por siniestralidad laboral en nuestra provincia y ha reclamado a empresas y administraciones "una respuesta real y eficaz", a la vez que ha cifrado en "al menos cinco accidentes mortales en un mes en Sevilla".