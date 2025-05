Sindicatos se movilizan para pedir cubrir 1.400 vacantes en el Ayuntamiento y el cese del jefe de Policía Local

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, además de CCOO y UGT se han movilizado este jueves con una marcha a las 13,00 horas, desde las Setas de la Encarnación hasta la Plaza Nueva y junto a otras organizaciones sindicales, como colofón a la convocatoria de una asamblea de la afiliación de todos los servicios municipales.

Según ha informado CSIF en una nota de prensa, se ha informado sobre la situación actual, en la que se ha vuelto a trasladar "el malestar de CSIF como consecuencia de la infructuosa reunión con el alcalde de Sevilla el pasado 12 de mayo". En dicho encuentro, CSIF Ayuntamiento de Sevilla trasladó al primer edil su "enorme preocupación ante una plantilla con más de 1.400 vacantes", ha explicado el secretario de la sección sindical de CSIF en el Consistorio, Rafael Román. Esto provoca "no poder dar los servicios adecuadamente y sobrecostes, dentro de la dinámica de dotación presupuestaria en la que estamos entrando".

CSIF también ha destacado la "nula posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de la carrera administrativa, con más de 72 procesos selectivos bloqueados y decenas de miles de solicitudes de aspirantes, con solo siete personas en el departamento de selección de RRHH, uno de los servicios también muy afectados por vacantes; así es imposible gestionar la plantilla".

El Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con una plantilla de más de 5.400 puestos, "tiene 1.400 vacantes con dotación presupuestaria y con nula posibilidad de poder desarrollar la carrera administrativa del acceso al empleo". "Hay que darle un vuelco a esto ya y esperamos una respuesta por parte del delegado de RRHH, que sigue desaparecido", ha indicado Román.

En palabras de Rafael Román, "entendemos que el delegado de Recursos Humanos miente a la plantilla, al afirmar, mesa tras mesa, reunión tras reunión, que no se pueden cubrir las bajas, ni las vacantes, ni actualizar las Valoraciones de los Puestos de Trabajo por falta de presupuesto". "Transmitimos al alcalde que, por falta de personal, no se pueden prestar los servicios y no se cubren las bajas, ni las vacantes".

Desde el 16 de julio de 2024 al 22 de noviembre del mismo año, las vacantes "pasaron de 168 a 235 no disponibles, y de 1.008 a 1.078 vacantes disponibles". Un total de "1.313 vacantes sin cubrir, con un incremento de 137 en cuatro meses". Con las jubilaciones y comisiones de servicios del año 2025, "entendemos que el número se ha incrementado en unas 150 personas más, por lo que podemos concluir que, actualmente en el Ayuntamiento hay unas 1.463 vacantes sin cubrir, entre disponibles y no disponibles".

A esta cantidad "habría que sumar las bajas, lo que hace del todo imposible prestar los servicios por falta de personal". CSIF ha afirmado así que "no existe una política de Recursos Humanos por parte de la Delegación, que venga a generar un normal desarrollo de la carrera profesional, dentro del derecho al ejercicio de la Función Pública por parte de la plantilla".

El uso abusivo de Comisiones de Servicio y adscripciones provisionales da pie a "la temporalidad excesiva en todos los servicios, generando incertidumbre en los empleados municipales".

CSIF Ayuntamiento de Sevilla reitera la necesidad de "cesar asimismo al delegado de Recursos Humanos, con el fin de dar un vuelco a las políticas del Ayuntamiento de Sevilla en este ámbito", al tiempo que realiza un llamamiento a toda la plantilla "a acudir masivamente a las próximas movilizaciones que se convoquen".