Sindicatos y PSOE señalan al Ayuntamiento de Sevilla "por cobrar una tasa de ocupación" a manifestantes de Puerta Jerez

Imagen de participantes en la acampada convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla en protesta contra la privatización del servicio. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y UGT han criticado la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de aplicar una tasa por utilización privativa o aprovechamiento espacial a los manifestantes que se concentran desde el lunes en la Puerta Jerez. El PSOE se ha unido a las críticas y ha calificado la situación de "inaceptable".

Según el escrito publicado por el sindicato CSIF en sus redes sociales, la Gerencia de Urbanismo del Consistorio ha indicado que la ocupación del espacio "constituye un hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de dominio municipal, aún cuando se lleve a efecto sin la perceptiva autorización".

UGT ha asegurado que se trata de una "extorsión democrática". "La libertad de expresión y el derecho a la protesta no pueden tener un precio. Convertir las calles de Sevilla en un escaparate de pago donde solo puede protestar quien tenga recursos es una perversión del sistema", ha señalado el sindicato en una nota.

Desde el grupo municipal socialista han asegurado que la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública "no está diseñada para este tipo de ocupaciones y que no tipifica las acampadas de protesta como hecho imponible". "Su aplicación en este caso supone, a su juicio, una interpretación forzada de la norma con un claro efecto disuasorio", han indicado en una nota.

En este sentido, el PSOE ha pedido la "retirada inmediata de cualquier liquidación, tasa o expediente económico vinculado a esta protesta" y ha reclamado al Ayuntamiento que "retome la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores para buscar una salida justa al conflicto".

Al respecto, el responsable del sector de Administración Local de CSIF Andalucía, Miguel Ángel Sáenz, ha señalado que el Consistorio "está llevando a cabo un ataque frontal contra el mantenimiento de los servicios públicos municipales, llevando a cabo una privatización total del servicio de limpieza de los colegios".

Esta situación llega un día después de que la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla señalara "trabas" por parte del Consistorio en el desarrollo de la acampada tras un requerimiento por parte de la Policía Local para que se retiraran las tiendas de campaña del espacio.

El presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, confirmaba a Europa Press que iban a retirar "provisionalmente" las tiendas de campaña "aunque iban a continuar con las sillas y mesas en el espacio".

Fuentes municipales confirmaban a esta agencia que el requerimiento no afecta a la licencia de la concentración, que es emitida por la Subdelegación del Gobierno, y han señalado que el permiso "no recoge usar tiendas de campaña en la vía pública".

En esta línea, fuentes de Subdelegación han confirmado que la autorización "corresponde únicamente a la concentración" y que "el uso de tiendas de campaña es una utilización de dominio público que tendría que dar en su caso el Ayuntamiento al ser suelo municipal".

Menacho ha reafirmado que pese a este requerimiento "van a seguir en la Puerta Jerez, con o sin tiendas de campaña, mientras José Luis Sanz no se siente a negociar".