Sindicatos valoran la bajada del paro en Sevilla y la patronal pide priorizar en 2024 políticas de activación económica

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de Sevilla UGT y CCOO han valorado los datos del paro correspondientes al pasado mes de noviembre, hechos públicos este lunes por parte del Ministerio de Empleo, y han destacado al respecto la contribución de la Reforma Laboral y la tendencia al alza de los contratos indefinidos. Desde la patronal sevillana pide a las administraciones que en 2024 se prioricen "las políticas de activación económica". El paro mensual se ha situado en 168.752 personas desempleadas.

Las cifras mensuales de paro en noviembre en Sevilla, tradicionalmente, son positivas y este mes se ha mantenido en la media de bajada de paro. Si la lectura la hacemos anual, comprobamos que también el descempleo anual sigue descendiendo", señala UGT en una nota de prensa, que destaca que, "fundamentalmente ha sido por las contrataciones que se han producido para la recogida de la aceituna y la campaña navideña".

Asimismo, la contratación total mensual ha subido. Se han firmado 73.006 contratos en la provincia durante el mes de noviembre, "siendo el 38% de carácter indefinido, lo que supone un porcentaje excelente de contratación de esta naturaleza". "Llevamos más de un año por encima del 30%, en concreto un 88,87% de los contratos firmados durante todo el 2023 fueron o se convirtieron en indefinidos", añade UGT.

Sin embargo, para UGT Sevilla es "preocupante" que más de 55.000 personas en Sevilla y su provincia "no tenga ningún tipo de prestaciones, es decir, que el 32,71% de los sevillanos en paro se han quedado sin ayudas, son parados de larga duración para los que es necesario poner en marcha soluciones urgentes".

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha puesto el acento en la desigualdad que muestran estos datos de noviembre, "un dato alarmante como indica el dato de que, de los 168.752 parados de Sevilla, el 61% son mujeres y el 39%, hombres".

De su lado, en CCOO valoran los datos relativos al pasado mes "ya que desde 2008 no conocíamos un noviembre con menor número de personas paradas. Por lo que se trata de una buena noticia, pero es que, además, nunca antes ha habido tal volumen de personas con contrato indefinido que hoy trabajan con una sensación de seguridad y que da confianza a las empresas que quieren invertir en productividad porque tienen hoy plantillas más estables", afirma el secretario general del sindicado en Sevilla, Carlos Aristu.

"Esto no va de caer en el triunfalismo. Va de reconocer que se ha acertado con una reforma laboral que funciona. Y hay ahora que controlar los precios para que no se asfixie a las familias ni a las economías de las empresas. Y hay que evitar decirle 'no' a un salario mínimo interprofesional que, a medida que ha ido creciendo, ha salvado a familias de la precariedad y ha hecho que la economía funcione mejor: ésta es la senda del país que funciona", abunda el dirigente sindical.

POLÍTICAS DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA

Desde la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) se destaca el hecho de que si bien noviembre ha sido un "mes malo" para el empleo, "gracias a la campaña navideña y a otras como la del 'Black Friday', que cada vez tienen más impacto, esto está cambiando". De hecho, Sevilla tiene "casi 3.000 parados menos que el mes pasado, lo que supone un descenso del 1,73%", una bajada que también ha estado impulsada por la recogida de la aceituna, en línea con lo aputado por UGT.

"Estos datos son la prueba de que cuando hay actividad empresarial se crea empleo. Por eso, pedimos a las diferentes administraciones para 2024 una agenda en la que la prioridad sean políticas de impulso de la actividad económica, sobre la base de una política presupuestaria y fiscal que favorezca la inversión y la actividad productiva. Especialmente, con sectores como la industria", apunta el presidente de la CES, Miguel Rus. Desde la patronal se plantean el objetivo europeo de que el 20% del PIB de Sevilla sea industrial.

En opinión de Rus, "hay que aliviar los costes empresariales, que, unidos a la fuerte inflación sostenida, hace que muchas empresas estén sin obtener rentabilidad y no puedan contratar". Además, "es la única manera de poder competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas europeas, en un mercado cada vez más global".