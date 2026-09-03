El socialista Juan Borrego se presenta a las primarias en Utrera (Sevilla) tras renunciar Villalobos a ser candidato

El concejal del PSOE de Utrera Juan Borrego - EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Borrego Romero ha anunciado este jueves, 3 de septiembre, su decisión de "dar un paso al frente" como candidato socialista a la Alcaldía de Utrera en las elecciones municipales de mayo de 2027. Para ello, se presenta a las primarias de su formación política (PSOE-A), que abre el proceso este próximo viernes, "con la convicción de que su localidad "necesita abrir una nueva etapa y su compromiso de poner al servicio de la ciudad una trayectoria profesional, institucional y de gestión desarrollada durante más de dos décadas".

Este anuncio coincide prácticamente en el tiempo con el formulado por su compañero de partido José María Villalobos, horas antes, quien ha decidido no volver a ser el candidato del PSOE, después de presentarse cuatro veces a unos comicios municipales. "Los utreranos me dieron su confianza en tres de ellos. He tenido el enorme privilegio de ser alcalde de mi pueblo durante ocho años y, durante estos últimos tres, de ejercer desde la oposición la responsabilidad que también nos encomendaron los ciudadanos", ha señalado en sus redes sociales.

"Han sido muchos años. Muchos días buenos y también algunos muy difíciles. Decisiones acertadas y, seguro, otras en las que me habré equivocado. Pero siempre ha habido algo que no ha cambiado: mi pasión por Utrera", añade el exalcalde y portavoz socialista en el Consistorio en estos últimos tiempos.

Borrego ha afirmado que da este paso por responsabilidad. "Estamos en un momento determinante para Utrera y creo que ha llegado el momento del relevo. Utrera tiene potencial y capacidad para ser referente de su comarca y, para eso hace falta un proyecto diferente, con nuevas prioridades, nuevas ideas y una forma distinta de gestionar".,

No obstante, el proceso de primarias se prolongará hasta el lunes día 7 y tras el plazo de presentación de precandidaturas en municipios de más de 20.000 habitantes, en el caso de que hubiera más de una, se abriría un periodo de recogida de avales que se extenderá entre los días 9 y 16 de septiembre. Los aspirantes deben reunir "como mínimo el aval del 15% del total de la militancia y afiliación directa" en su ámbito municipal.

Borrego ha señalado que su candidatura "nace de un proceso de reflexión, de trabajo y del apoyo de numerosos compañeros de la agrupación socialista y sobre todo de muchos vecinos". Licenciado en Derecho y abogado de profesión, ha desarrollado su experiencia profesional en el ámbito público y privado y actualmente desarrolla responsabilidades de gestión al frente de la empresa pública de limpieza, en Alcalá de Guadaíra, "empresa en la que participó activamente en el equipo que realizó su puesta en marcha tras conseguir recuperar el servicio de gestión pública".

El socialista también ha reivindicado la necesidad de aprovechar el talento de los trabajadores públicos y mejorar la organización municipal, estableciendo objetivos claros y poniendo los recursos al servicio de prioridades concretas. "La decisión de pilotar este proyecto no es sólo técnica. Si de algo me siento orgulloso es de ser terriblemente utrerano", ha confesado.

"Ahora toca la construcción de un nuevo proyecto de ciudad, y el que salga de todo esto tiene que ser mucho más grande que cualquiera de nosotros", ha defendido. Si recibe la confianza de la militancia, Borrego plantea iniciar una "fase de escucha" recorriendo los barrios y hablando con jóvenes, mayores, asociaciones, trabajadores, autónomos y empresarios.