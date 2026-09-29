Un software desarrollado por la US analizará textiles de las momias en Egipto

Software de la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El software Aracne, una herramienta pionera desarrollada de forma conjunta durante más de una década por la Universidad de Sevilla (US) y el Museo Nacional del Prado (MNP), ha comenzado a aplicarse en el análisis de los singulares textiles hallados en la necrópolis tebana de Luxor.

Según ha indicado la US en una nota de prensa, esta tecnología "desarrollada para desvelar los secretos de las grandes obras maestras de la pintura" da así un "salto sin precedentes hacia la arqueología egipcia".

El catedrático Juan José Murillo Fuentes, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla, y la investigadora y restauradora Laura Alba Carcelén, especialista del Gabinete de Documentación Técnica del Museo Nacional del Prado, se desplazaron a la excavación arqueológica del Proyecto C2 tras la invitación de su co-director, el profesor José Ramón Pérez-Accino, egiptólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

El Proyecto C2 investiga uno de los enclaves más fascinantes y complejos del Valle de las Momias Reales, en el entorno de Deir el-Bahari, donde en la antigüedad se ocultaron decenas de faraones para ponerlos a salvo de los saqueadores.

En una de las tumbas excavadas por la misión de la Complutense ha salido a la luz un singular conjunto de textiles antiguos.

Los indicios apuntan a que estos tejidos pueden estar relacionados con la readecuación ritual de los cuerpos momificados de la célebre Cachette Real, un proceso clave en la historia de la conservación funeraria del Antiguo Egipto.