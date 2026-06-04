El sol protagoniza un año más la procesión del Corpus Christi por un casco antiguo de Sevilla engalanado

La custodia de Arfe durante la procesión del Corpus Christi de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pasado el mediodía de este jueves ha finalizado la procesión del Corpus Christi de Sevilla con la entrada de la Custodia de Arfe en la Catedral en una jornada protagonizada por el buen tiempo en la calle y los estrenos ornamentales que han adornado el recorrido por el casco antiguo de la ciudad.

En torno a las 8,00 horas ha comenzado a salir el cortejo encabezado por el guion de la Sacramental del Sagrario que ha tardado más de cuatro horas en hacer su recorrido acompañado de un nutrido grupo de representación de las hermandades, autoridades eclesiásticas, civiles y militares de la ciudad.

Como novedad, el cortejo ha cambiado el itinerario pasando por la estrechez de Placentines, evitando así Argote de Molina y Alemanes como en hacía en años anteriores. Asimismo, se ha estrenado la renovación completa de los gallardetes que exornarán el recorrido de la procesión. 96 nuevas banderolas en tejido rojo serigrafiado a doble cara, diseñadas por José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento.

Asimismo, las calles por donde ha pasado Jesús Sacramentado han sido engalanadas con 14 imponentes altares, seis balcones y 21 escaparates. El Ayuntamiento concedía en la víspera del día festivo los premios a los mejores.

El altar de la hermandad de Pasión se ha llevado el primer premio en su categoría, la hermandad de la Alegría en el apartado de balcones y la Soledad de Cantillana en escaparates. El jurado ha valorado especialmente el escaparate realizado por la Hermandad del Juncal a quien ha concedido un premio a la creatividad.

Los pasos de Santa Ángela de la Cruz, las santas Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la Custodia 'chica' --con la reliquia de la Santa Espina-- y la citada Custodia de Arfe, una joya de la orfebrería española, han atravesado las portadas de la Plaza de San Francisco, acompañados por primera vez con acompañamiento musical de la mano de Ministriles Hispalensis.

Las dos portadas del Corpus Christi, que se levantan en la Plaza de San Francisco, están protagonizadas por la hermandad de penitencia de Montserrat, por su 425 aniversario, y la corporación de gloria del Amparo, con sede en la iglesia parroquial de la Magdalena, por la coronación canónica de su titular.

Tras el final de la procesión eucarística, el día continúa con el traslado de regreso a su sede canónica de la imagen del Señor de la Sagrada Cena que ha protagonizado el altar instalado a las puertas del Palacio Arzobispal. Tras él, hará lo propio la imagen de Santa Teresa instalada en un altar en la calle Francos que volverá a la iglesia del Santo Ángel.

Por la tarde, será el turno de la Hiniesta Gloriosa, patrona de la corporación municipal, que abandonará el altar instalado en la plaza de San Francisco para volver a la iglesia de Santa Marina a partir de las 20,00 horas.