El 'sold out' de 'Rapsodia. Fantasía subterránea' de Ana Morales inaugura la Bienal de Flamenco de Sevilla en Artillería

El ensayo abierto de la coreógrafa Ana Morales - LA BIENAL DE FLAMENCO

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 24ª Bienal de Flamenco de Sevilla abrirá su programación en la Real Fábrica de Artillería, los días 13 y 14 de septiembre con el estreno absoluto de 'Rapsodia. Fantasía subterránea', el nuevo proyecto escénico de la bailaora y coreógrafa Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022, quien ha logrado colgar el cartel de "sin entradas" en las dos funciones inaugurales.

Según ha precisado La Bienal en una nota de prensa, Morales emprenderá un "viaje de descenso hacia las profundidades de una Sevilla imaginaria" e histórica, para adentrarse en el "misterio del proceso creativo" y explorar, a través del cuerpo, la música y el flamenco, el vínculo entre lo telúrico, lo jondo y aquello que "permanece oculto bajo la superficie".

Al hilo, la coreógrafa ha detallado durante el ensayo abierto de la propuesta, que utilizará la rapsodia desde "ese significado libre para narrar un viaje órfico" que tendrá lugar en la ciudad de Sevilla, de manera que se inspirará en los "subterráneos" que cuentan lo que hubo durante siglos en la ciudad y donde "pasadizos laberínticos conectaban los lugares que tenían una salida mística". Asimismo, ha convertido aquellos pasadizos en una metáfora de "un viaje profundo hacia sus entrañas", dado que de ahí nace su "primera pulsión" para bailar flamenco.

De esta manera, la pieza se ha estructurado en "el descenso, el laberinto y la puerta o salida", así como ha propuesto una "pequeña fantasía" a lo que sería una reflexión "probablemente mística". "Hay un viaje a esos lugares donde nos quedamos bloqueados para encontrar, al final, una puerta, una salida", ha añadido la autora.

En este sentido, utilizará la rapsodia como una "forma abierta", capaz de "acoger materiales y lenguajes diversos" para construir un espectáculo que invita a una "búsqueda intuitiva" en la que el flamenco se encontrará con una "dimensión física y emocional" vinculada a la tierra, al origen y a lo jondo.

LA FÁBRICA DE ARTILLERÍA COMO ESCENARIO

En este marco, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha subrayado que la Real Fábrica de Artillería será el escenario de la inmersión de Morales. "Pasar de fundir cañones a ser un espacio donde se cruzan la música, la danza, la exposición y la investigación es un cambio enorme", ha subrayado.

Bajo la dirección del Niño de Elche, la banda sonora combinará distintas tradiciones y sensibilidades e irá acompañada tanto de la guitarra de Manolo Franco como del saxofón y las electrónicas de José Venditti, en un recorrido que incorporará referencias que van desde Cristóbal de Morales y Walter Marchetti hasta Pau Casals y su versión de 'El cant dels ocells'.

A partir de este materia musical, Morales construirá una coreografía que "convertirá el cuerpo en "l lugar donde las intuiciones, las imágenes y las ideas terminan tomando forma", con improvisación como vía para "descubrir el movimiento, dramaturgia", acompañamiento conceptual y textos de Enrique Fuenteblanca, que contribuirán a un recorrido escénico "deliberadamente abierto".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha destacado que un "puñado de artistas" entienden su expresión desde un "prisma diferente" y que, Ana Morales en concreto, "amplía su lenguaje en cada aventura". De esta manera, ha apuntado que ahora enfrenta los "hitos" en su carrera tanto de protagonizar la jornada inaugural como de abrir las puertas en la Real Fábrica de Artillería.