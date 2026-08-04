Estos son los detalles de la ceremonia japonesa 'Toro Nagashi' de Coria del Río (Sevilla) en su décima edición

Presentación de la fiesta de Coria del Río 'Toro Nagashi'. - AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Coria del Río (Sevilla) ha iniciado los preparativos para acoger el próximo sábado, 15 de agosto, la ceremonia japonesa 'Toro Nagashi', que depositará en su décima edición linternas para "velar por las almas y desear la paz en el mundo" el río Guadalquivir.

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el evento dará comienzo a las 20,30 horas en el Paseo Carlos de Mesa, concretamente en el monumento Yashiro en Orilla, para posteriomente desplazarse unos metros hasta la orilla del Guadalquivir y "dejar una imagen única".

Asimismo, la "jornada japonesa" estará complementada por diferentes actividades, que iniciarán con la entrada a pie bajo los Torii que estarán en los diferentes accesos, los farolillos ornamentales, las actuaciones de música tradicional japonesa, dinamización teatralizada, tiendas especializadas en la cultura oriental, diversos photocall tematizados, y talleres y juegos para los más pequeños con premios.

Además, el cónsul honorario de Japón, Jose Japón Sevilla, ha participado de la presentación que ha tenido lugar en el patio de la Casa de la Provincia, y ha aprovechado para confirmar que el nuevo embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi, ha confirmado su asistencia a la ceremonia, de manera que el evento tendrá "un cariz institucional importante".

Al hilo, el Delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Victoriano Cancelo, ha puesto en valor "la importancia" que ha adquirido esta ceremonia fuera de la localidad, dado que las últimas edicionas han acogido a más de 10.000 personas, frente a las 50 que acudieron a la primera edición.

En este sentido, Cancelo ha explicado la "estrecha vinculación" que mantiene Coria del Río con Japón. "Compartimos valores de respeto, memoria y paz aunque estemos separados por miles de kilómetros, y esos valores son los que identifican la celebración del Toro Nagashi", ha precisado.

Por su parte, el portavoz de la asociación Hasekura, Sebastián Cordero, ha explicado el apoyo a la promoción de las actividades relacionadas con el país nipón e informado de que desde el 11 de agosto se podrá visitar una exposición en Coria del Río en la que se explicará el sentido y los motivos por los que surge esta celebración. "Los japoneses fallecidos aquí no tenían un templo de almas donde descansar, por eso se instauró el monumento del parque Carlos de Mesa y de ahí proviene esta celebración del Toro Nagashi única en Europa", ha añadido.

Para facilitar el acceso a quienes vienen de fuera del municipio, el Consistorio ha adaptado tres bolsas de aparcamientos que están señalizadas desde las distintas entradas, en la Avenida Blas Infante (frente al Juzgado), en la calle Pisuerga y en calle Batán.