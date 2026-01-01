Estas son las tarifas del transporte público en Sevilla en 2026: congelación en Tussam y metro, subida del taxi

Archivo - Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

El transporte público congelará sus precios para 2026 en lo que a autobuses urbanos y el metro se refiere, mientras que el taxi experimentará con el nuevo año una subida del 5% en la tarifa correspondiente a los días laborables y de un 3,5% por las noches y fines de semana; también en el servicio al aeropuerto habrá un incremento del precio.

En cuanto a Tussam, el Ayuntamiento prorrogará desde este 1 de enero el descuento en las tarifas de todos los abonos, excepto la tarjeta joven, y los títulos multiviaje, es decir todos aquellos menos el billete univiaje, el servicio especial al aeropuerto y la tarjeta turística. En este sentido, mantendrá los descuentos que se aplican en el transporte público desde hace más de un año, cofinanciados entre el Gobierno de España y el Consistorio, con una bonificación total del 40%, de la que se beneficiarán los usuarios de los autobuses urbanos.

De este modo, el billete univiaje seguirá costando 1,40 euros, el multiviaje con transbordo queda fijado en 0,46 euros, y sin transbordo, 0,41 euros (aplicando las bonificaciones). En cuanto a la tarjeta turística de un día, tiene un coste de 5 euros mientras que la de tres días es de 10 euros, tras aplicar el citado descuento del 40%.

El servicio al aeropuerto mantiene el precio de 6 euros del billete de ida y de 8 euros si se compra también la vuelta. Otro servicio especial, el de Feria, tampoco sufre modificación en su tarifa, por lo que el usuario que se desplace al Real o coja un autobús junto a la Portada seguirá pagando 1,60 euros por trayecto.

El abono de 30 días se sitúa en 21,20 euros; la tarjeta de estudiante mensual en 11,40 euros; la de estudiante de septiembre a julio, 162,40; el abono social, 10,60 euros, y la tarjeta joven, 8,80 euros, y mantiene por tanto el 50% de descuento estatal.

NUEVAS TARIFAS DEL TAXI

Las nuevas tarifas del servicio del taxi, vigentes desde este jueves, contemplan un alza del 5% en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas; de un 3,5% en el resto de tramos, Semana Santa y Feria, y precios especiales para el lunes de Pescaíto o para ir a la prisión Sevilla I y a la factoría de Heineken, en estos últimos desplazamientos el suplemento es de 5,81 euros.

La tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas, establece una bajada de bandera de 1,70 euros (4,93%) y 1,16 euros por kilómetro recorrido. La carrera mínima se establece en 4,62 euros (+5%). El pasado año, las tarifas para esos conceptos eran de 1,62 euros, 1,10 euros y 4,40 euros, respectivamente.

En cuanto a las tarifas 2 y 3 del taxi, también experimentan una subida, si bien en este caso ronda el 3,5%. Como novedad, la tarifa 2 estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14,00 horas hasta las 20,00 horas, y la tarifa urbana 3, desde las 20,00 horas hasta las 7,00 horas del día siguiente.

La tarifa urbana 2 se aplica de lunes a jueves laborables de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 22,00 horas; los sábados, domingos y festivos de 7,00 a 22,00 horas; en Semana Santa, de 7,00 a 21,00 horas, y en Feria de Abril, de 7,00 a 20,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 0,00 a 22,00 horas. La bajada de bandera queda en 2,02 euros y la carrera mínima en 5,66 euros.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 22,00 a 24,00 horas; en sábados, domingos y festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 22,00 a 24,00 horas; en Semana Santa de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 24,00 horas, mientras que en la Feria de Abril, se aplicará al tramo de 20,00 a 7,00 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,53 euros y la carrera mínima en 7,09 euros

SERVICIO AL AEROPUERTO Y SUPLEMENTOS EN EL TAXI

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto también se incrementa hasta un 1,09% con respecto al pasado año en días laborables y de 7,00 a 21,00 horas, lo que implica que el cliente deberá abonar un importe de 26 euros, mientras que la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, lo hará un 1,15%, por lo que el coste sería de 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos --hasta un máximo de cuatro--, excluido equipaje de mano --cuando no supere los 50x4x20cm--, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,57 euros más que los se paga en la actualidad.

PRECIOS EN EL METRO

El bonometro, tarjeta monedero que puede ser utilizada por varios viajeros, tras el descuento del 40% aplicado posibilita que el precio por trayecto quede fijado en 0,49, 0,70 y 0,82 euros, según se realice sin saltos, con uno o dos saltos.

En cuanto al abono 'BonoPlus45', que permite 45 viajes durante un periodo máximo de 30 de días, el coste se sitúa en 18, 25,20 y 30 euros dependiendo de los saltos y con la bonificación hecha de ese 40%.

Por último, el billete sencillo cuesta, sin saltos, 1,35 euros o 2,70, si es solo de ida o también de vuelta; 1,60 o 3,20 si se trata de un salto, y 1,80 o 3,60 euros en el caso de dos saltos, y diferenciando, como en los supuestos anteriores, si se utiliza solo la ida o se incluye además el retorno. El bono de un día completo cuesta al usuario 4,50 euros.

De este modo, la Junta de Andalucía mantiene las bonificaciones adicionales en el transporte público y financiará de manera voluntaria el 20% de descuento para todos los usuarios. Esta prórroga de las bonificaciones --que se mantendrá durante todo el año 2026-- implica que se mantendrá la gratuidad para menores de 15 años, los descuentos del 50% para jóvenes de hasta 30 años y la bonificación del 40% al resto de abonos (20% por parte del Ministerio y el 20% restante de la Junta).